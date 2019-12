Com um mês de namoro, Ana Maria Braga tatua nome do namorado no braço

(Foto: Reprodução/Instagram)

A apresentadora Ana Maria Braga está feliz da vida - e decidiu registrar essa nova fase no seu braço. Ela homenageou o novo namorado, o francês Johnny Lucet, com uma tatuagem. Veja a postagem abaixo.

Nesta segunda-feira (9), a comandante do Mais Você, da Globo/TV Bahia, publicou uma foto nas redes sociais mostrando o novo desenho, escrito “Johnny”, com um coração a lado, no braço esquerdo. "A risada é o tempero da vida, minha senhora", disse a apresentadora, na legenda. Ainda não há confirmação se a tatuagem é permanente ou temporária.

Ana Maria estava oficialmente solteira desde 2009 quando terminou seu casamento com Marcelo Frisoni. Apesar disso, em 2017 ela teve um rápido romance com o publicitário Rui Gregolim. A apresentadora foi fotografada há cerca de um mês com o novo namorado, em um shopping da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A assessoria da artista confirmou que o casal está junto “há pouco tempo”.

Em 2017, Ana Maria fez uma nova tatuagem abaixo do ombro, para cobrir uma anterior com o nome do ex-marido, Marcelo Frisoni. No lugar, ela fez o desenho de uma borboleta. Enquanto estavam casados, Marcelo também homenageou a mulher com uma tatuagem no mesmo local com o nome de Ana Maria.

(Foto: Reprodução/Instagram)

O novo namorado da apresentadora, Johnny Lucet, vive na cidade de Agen, localizada a 135 km de Bordeaux, na França, às margens do rio Garonne, em uma região famosa pela produção de ameixa seca. O casal teria se conhecido na última temporada de férias de Ana Maria no final de setembro. O novo amor de Ana Maria tem um filho, que veio com o pai ao Brasil.