Com uso de tecnologia, Operação Safra combate roubos a defensivos agrícolas

A 'Operação Safra', que tem como objetivo o combate a roubos e furtos a defensivos agrícolas, chega à sua 9ª edição este ano. A iniciativa foi lançada na manhã desta quinta-feira (15), na Base Avançada do Grupamento Aéreo de Barreiras e conta também com aplicativo exclusivo aprimorado para facilitar acionamento rápido das equipes policiais e monitoramento das áreas produtivas.

A operação, executada pela SSP em parceria com a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), conta com incremento de R$ 1,3 milhão. A ação garante o trânsito de produtos e defensivos agrícolas, impedindo a ação de criminosos que visam a revenda ilegal do material, que é de alto custo.

O secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino, lembrou que o apoio da sociedade civil é importante para o reforço e execução das ações de policiamento nas áreas de cultivo. " Esses delitos afetam toda a economia, pois se tratam de itens com preços elevados. A operação dará todo o apoio para que os agricultores executem suas atividades com segurança a fim de garantir que, ao final do período de colheita, os produtos cheguem à mesa do cidadão baiano", garantiu o gestor.

O presidente da Aiba, Odacil Ranzi, frisou que a operação é um sucesso visível através da queda brusca do número de delitos relacionados ao plantio e transporte das cargas. "Os resultados da operação indicam a importância da manutenção da parceria entre as instituições. A ação conjunta entre Aiba e governo tem contribuído para redução dos índices de crimes nas áreas rurais e cria um cinturão de proteção. Essa operação trouxe paz para o trânsito e a cidade reduzindo quase a zero o número de assaltos", frisou.

Iniciada em outubro de 2022 com vigência até março de 2023, a ação reforça o policiamento em 12 cidades produtivas da região com mais de 600 plantões nos finais de semana.

Desde 2014 a Operação Safra já recuperou 19 cargas de produtos agrícolas e 28 veículos. Resultou na prisão de 180 criminosos, além de abordar 83 mil pessoas, 35 mil veículos e apreender mais de 290 armas.

Tecnologia como aliada

O aplicativo da Operação Safra, desenvolvido no último ano de forma piloto, entra em execução nesta edição. A ferramenta gratuita, disponível nas lojas virtuais de celular, será utilizada pelos policiais militares atuantes na ação e pelos produtores.

Com acesso limitado e liberado pela Aiba, através de senha individual, a tecnologia foi desenvolvida pela Polícia Militar com apoio da Aiba e armazenará os dados da operação e de produtividade das viaturas.

Um botão de pânico também foi implementado para propiciar o acionamento rápido das equipes policiais. Após seu acionamento, o APP georeferência a fazenda e informa o caminho mais célere para as viaturas atenderem à ocorrência.

Informações de suspeitos e de ocorrências executadas são transmitidas em tempo real a fim de possibilitar a recuperação de bens.

Efetivo

Os mais de 90 mil quilômetros quadrados das áreas de produção e transporte serão monitorados por policiais do Grupamento Aéreo da PM (Graer), com emprego de aeronaves, Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado, de Policiamento Rodoviário ( CIPRv), das 30ª, 85ª e 86ª Companhias Independentes de Polícia Militar (CIPM) Santa Maria da Vitória, Luís Eduardo Magalhães e Formosa do Rio Preto e da Rondas Especiais (Rndesp) Oeste.

As unidades policiais que compõem a 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Barreiras) recepcionarão as passíveis ocorrências e realizarão demais atividades de Polícia judiciária.