Com Van e Thiago Carleto, Vitória treina em Curitiba

O elenco do Vitória iniciou a preparação para o jogo contra o Operário neste domingo (17), quando treinou no CT da Graciosa, do Coritiba, em Curitiba. A partida contra a equipe paranaense acontece na terça-feira (19), às 21h30, no estádio Germano Kruger, na cidade de Ponta Grossa.

A delegação rubro-negra não retornou para Salvador e, no sábado (16), viajou direto de Belo Horizonte para Curitiba. Na capital mineira, o Leão perdeu para o América-MG, por 2x1, na última sexta-feira (15), e quer se redimir no Sul do país.

O técnico Geninho comandará na segunda-feira (18) pela manhã, também no CT do Coritiba, o último treinamento antes do jogo contra o Operário. Na sequência, a delegação rubro-negra viaja para a cidade de Ponta Grossa, onde acontecerá o jogo.

Diante do Operário, o Vitória terá dois reforços. Suspensos na rodada passada, os laterais Thiago Carleto e Van retornam ao time. Com isso, Capa e Matheus Rocha ficam como opções no banco de reserva.

O Vitória encerra a participação nesta Série B em casa, contra o Coritiba, no próximo dia 30, no Barradão.