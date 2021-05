Com Van e Wallace, Vitória inicia preparação para encarar o Inter

Após estrear na Série B com um empate diante do Guarani, fora de casa, o Vitória se reapresentou neste domingo (30) e iniciou a preparação para enfrentar o Internacional, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será nesta quinta-feira (3), às 19h, no Barradão.

Na Toca do Leão, o zagueiro Wallace e o lateral-direito Van ganharam atenção especial. Os dois jogadores, que se recuperaram recentemente de covid-19, não haviam sido liberados para atuar contra o Bugre. Mas participaram integralmente da atividade deste domingo e, ao que tudo indica, estarão à disposição do técnico Rodrigo Chagas para encarar o Colorado.

O treinador comandou um trabalho tático, com o objetivo de acertar o posicionamento da equipe. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Guarani realizaram um regenerativo.

O atacante Ronan, anunciado pelo clube na sexta-feira (28), se apresentou, realizou exames médicos e já foi entregue à preparação física. Ele assinará contrato nesta segunda-feira (31).