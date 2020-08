Com Vico e Maurício Ramos, Vitória treina na Toca do Leão

O Vitória iniciou neste domingo (16) a preparação para o jogo contra o Nautico. A bola rola contra a equipe pernambucana na quarta-feira (19), às 21h30, no Barradão. Após dois jogos longe de Salvador, o rubro-negro volta a atuar dentro de casa. Com cinco pontos, a equipe comandada por Bruno Pivetti é o 4º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro e está invicta na competição. Venceu Sampaio Corrêa e empatou com Figueirense e Ponte Preta.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra a Ponte Preta no empate em 3x3 da última sexta-feira (14) fizeram apenas um treino regenerativo. O restante participou de um trabalho de finalização com troca de passes e depois de um jogo em campo reduzido, que contou com as presenças do zagueiro Maurício Ramos e do atacante Vico.

Os dois estão à disposição do técnico Bruno Pivetti para a partida contra o Náutico. Maurício Ramos está recuperado de contusão na panturrilha e Vico de um incômodo na coxa direita. O zagueiro ainda não estreou na Série B. Já o atacante desfalcou o timee apenas na rodada passada.

Já o atacante Alisson Farias será baixa pela segunda partida consecutiva. Com lesão na posterior da coxa direita, ele segue fazendo tratamento com os fisioterapeutas do clube.

O elenco do Vitória ainda terá mais dois treinamentos antes da aprtida contra o Náutico, nas manhãs de segunda (17) e terça (18), na Toca do Leão.