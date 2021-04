Com Vico recuperado, Vitória se reapresenta na Toca do Leão

É hora de virar a chave mais uma vez. Depois de se classificar às semifinais da Copa do Nordeste, o Vitória precisa concentrar as atenções no Campeonato Baiano. Na quarta-feira (21), o rubro-negro enfrenta a Juazeirense, às 19h30, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, em jogo válido pela 8ª rodada do estadual.

No último sábado (17), o Vitória bateu o Altos-PI por 2x1, no Barradão e se manteve vivo na disputa regional. No domingo (18), o elenco ganhou folga e se reapresentou nesta segunda-feira (19), na Toca do Leão, quando iniciou a preparação para a partida contra a Juzeirense.

Como de costume, os jogadores que foram titulares contra a equipe piauiense fizeram uma atividade regenerativa. Os demais fizeram trabahos voltados para aprimorar finalizações e fundamentos defensivos. Por fim, houve um treino tático, que contou com a participação de Vico. Recuperado de contusão, o atacante foi liberado pelos médicos e treinou normalmente.

Já os volantes Guilherme Rend e Fernando Neto ainda estão fora dos planos. O primeiro voltou a reclamar de dor na coxa direita e foi retirado do treinamento. Já o segundo ainda está na transição com a preparação física e deu volta em torno dos gramados.

O técnico Rodrigo Chagas comandará o último treino preparatório para o jogo contra a Juazeirense na terça-feira (20) pela manhã. A tendência é que, como já vem ocorrendo, ele poupe alguns titulares por conta da decisão de sábado (24), contra o Ceará.

O Vitória é o vice-lanterna do Campeonato Baiano. É o 9º colocado, com seis pontos somados. Apenas os quatro primeiros colocados avançam às semifinais. Vale lembrar que o rubro-negro tem três jogos a menos. Além dessa partida contra a Juazeirense, que fecha a 8ª rodada, o Leão ainda tem dois jogos pendentes, contra Vitória da Conquista e Jacuipense, que precisaram ser adiados porque os rivais do interior enfrentaram surtos de covid-19.