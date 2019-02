Com volta de Benítez, Vitória terá novidades contra a Juazeirense

O Vitória não sabe o que é ganhar há três jogos, e dois destes resultados foram especialmente negativos para o clube: a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para o Moto Club, na semana passada, e o empate em casa com o Ceará, no último sábado (16), que ampliou o jejum do Leão no Nordestão para quatro partidas.

Nesse contexto ruim e com a última semana inteira para treinar – por conta da eliminação na Copa do Brasil, o Vitória não teve compromissos – é de se esperar que o técnico Marcelo Chamusca mude seu time para enfrentar a Juazeirense, neste domingo (24), às 17h, fora de casa, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.

Duas mudanças são certas, e não por escolha do técnico. Contra o Cancão de Fogo, ele não contará com o zagueiro Edcarlos e nem com o lateral direito Jeferson, que vinha atuando improvisado na esquerda. Ambos reclamaram de desconforto muscular e foram poupados pelo departamento médico.

Na zaga, além de perder seu capitão, o Vitória não terá em campo um dos seus artilheiros na temporada, com três gols, ao lado de Nickson. O substituto é certo. Thales, inclusive, foi quem entrou na etapa final contra o Ceará na vaga de Edcarlos depois que ele se machucou.

Na lateral esquerda, o substituto tem muito mais cara de solução para a sequência. É que Marcelo Benítez, que terminou a temporada 2018 como titular, está recuperado de lesão e foi relacionado para o duelo em Juazeiro.

O argentino ainda não jogou neste ano por conta de uma lesão que teve ainda na pré-temporada. Em 2018 ele, que foi contratado em junho, fez oito jogos pelo Vitória na Série A, todos como titular e na reta final do campeonato.

Mais mudanças

O grande problema para Chamusca, no entanto, tem sido o ataque. Seu centroavante Léo Ceará marcou apenas um gol, assim como Yago – apesar do meia ter um gol creditado a ele que, na realidade, foi contra, do Vitória da Conquista.

Por conta disso, é certo que o Leão terá mudanças no setor. Após o duelo com o Ceará o técnico já havia sinalizado que gostaria de ter colocado Erick como titular.

“Eu tinha um planejamento de colocar Erick no jogo de hoje (contra o Ceará), mas ele passou a semana toda tomando antibiótico (se recuperando de uma laringite) e não tinha condições de jogar os 90 minutos”, disse em entrevista após aquela partida.

Resta saber quem perderá a vaga para Erick: Andrigo, que fez seis jogos, ou Yago, que já disputou oito.

Para a vaga de Léo Ceará, o substituto natural seria Cleber, que vem agradando nos treinos, porém está suspenso por ter sido expulso contra o Bahia de Feira. A opção seria escalar Neto Baiano, que ainda está longe da condição física ideal – o que torna essa escolha improvável.