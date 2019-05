Com volta de Douglas Augusto, Bahia está pronto para pegar o Avaí

Apesar do pouco tempo de preparação, o Bahia está pronto para encarar o Avaí, neste domingo (5), às 19h, na Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Na manhã deste sábado (4), o elenco tricolor fez o último treino antes da partida. Antes do treino, os jogadores receberam informações sobre o Avaí através de vídeo preparado pelo departamento de Análise e Desempenho. Na sequência, os jogadores foram para o campo e trabalham sob o comando de Roger Machado.

O treinador fez um trabalho com foco nas finalizações e jogadas pelas laterais. A novidade do dia ficou por conta do zagueiro Jackson. Recuperado após passar por cirurgia na face, ele treinou normalmente com o grupo e está cada vez mais próximo do retorno.

Outro que treinou normalmente foi o volante Douglas Augusto. Fora dos dois primeiros jogos do Bahia no Brasileirão, ele deve ficar como opção para o tricolor no banco de reservas. Quem continua fora do time é o atacante Elber. Ele ainda se recupera de um problema na posterior da coxa e hoje ficou apenas na academia.

A tendência é de que o Bahia entre em campo com: Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Elton, Ramires, Arthur e Arthur Caíke; Fernandão (Gilberto).