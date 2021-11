Comandante da Família Schurmann visita o Museu do Mar Aleixo Belov

Duas lendas da navegação brasileira, os velejadores Vilfredo Schurmann, 73 anos, e Aleixo Belov, 78 anos, encontraram-se, na segunda-feira (8), no Museu do Mar Aleixo Belov, que fica no Santo Antônio Além do Carmo. A visita, guiada pelo próprio Belov, apresentou, em primeira mão, o equipamento cultural, que tem previsão de inauguração para dezembro.

Durante o encontro, os comandantes compartilharam histórias de suas viagens ao redor do mundo, destacando a relação deles com o mar e a preocupação que ambos têm com a preservação dos oceanos. Ao lado de sua família, Vilfredo lidera a “Voz dos Oceanos”, que conta com o apoio mundial do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e busca combater a poluição plástica nos mares. Salvador integra os 63 destinos dos 2 anos de expedição.

O comandante, que conhece Belov há muitos anos, lembrou que o amigo sempre sonhou com um museu do tipo. “Parabenizei Aleixo por esse museu, que está muito bem feito. A história dele ficará perpetuada aqui para toda a Bahia, para todo o Brasil conhecer. As pessoas poderão vir aqui em Salvador e visitar esse importante equipamento cultural para a navegação”, afirmou Vilfredo, acrescentando que Belov “é um ícone da navegação brasileira”.

Museu do Mar

Localizado no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico da capital baiana, o Museu do Mar Aleixo Belov fica em um casarão amarelo de três andares que mistura arquitetura clássica com moderna. Por lá, os frequentadores poderão avistar relíquias trazidas pelo velejador das cinco voltas ao mundo, sendo três delas, em solitário, a bordo do veleiro “Três Marias”, que é a principal peça do museu. O equipamento cultural, que está em fase de últimos retoques, deve ser inaugurado até o próximo mês.