Comando do 2º Distrito Naval comemora 73 anos de criação

O Comandante do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, presidiu nesta quarta-feira (28), no Comércio, a cerimônia comemorativa aos 73 anos de criação do Com2ºDN com desfile da guarda de honra.



Promovido, no dia 25 de novembro, à patente mais alta na hierarquia da Marinha do Brasil concedida a oficiais generais, o Almirante Garnier foi homenageado durante a solenidade, ocasião em que seu anterior pavilhão, de Vice Almirante, foi substituído pelo de Almirante de Esquadra. O pavilhão é uma bandeira insígnia que é mantida hasteada, em caráter permanente, no topo do mastro principal e representa a autoridade que exerce o comando daquela Organização Militar.



No dia 9 de janeiro, o Almirante Garnier completará dois anos no Comando do 2º Distrito Naval, cuja jurisdição abrange os estados da Bahia, Sergipe e parte do território de Minas e Pernambuco.



O Comando do 2º Distrito Naval foi criado em 1942, quando da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, foi decretada a criação dos Comandos Navais. Na oportunidade, Salvador foi designada sede do Comando Naval do Leste. Essa denominação foi mantida até 1945, quando o Comando do 2º Distrito Naval passou a ter sua denominação atual.



Em 1973, o Com2ºDN passou a ocupar as instalações da extinta Escola de Aprendizes-Marinheiros da Bahia, às margens da Bahia de Todos os Santos, onde hoje se encontra instalado e integrado à paisagem histórica de Salvador, em frente à Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia.



O 2º Distrito Naval tem uma área de jurisdição de mais de 1.100.000 km², englobando os estados da Bahia, Sergipe, norte de Minas Gerais e sudoeste de Pernambuco. A leste, a área possui mais de 1.200 km de confrontação com o Oceano Atlântico e, a oeste, é cortada pelo rio São Francisco, desde Pirapora (MG) até Paulo Afonso (BA).