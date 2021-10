Comando Vermelho manda postos baixarem preço de gasolina em Manaus, diz site

O Comando Vermelho mandou avisar aos donos de postos de gasolina de Manaus, no Amazonas, que o preço do combustível deve abaixar. A informação é da coluna de Guilherme Amado no Metrópoles.

A facção criminosa dá um prazo de uma semana para os preços serem reduzidos. A ameaça foi feita em mensagem divulgada na terça-feira (26).

“O Comando pede para os safados dos cartéis de postos baixarem o preço da gasolina. Estamos dando o prazo de uma semana, estamos do lado dos nossos irmãos que estão sendo prejudicados. Se não [cumprirem], vamos botar o trem na rua e colocar fogo em postos de gasolina e caminhões”, diz a mensagem.

O litro da gasolina em Manaus está custando R$ 6,59 em média e já ultrapassou R$ 7 em algumas cidades da região metropolitana.

A facção carioca comanda a maioria das comunidades de Manaus desde 2020, quando suplantou a rival Família do Norte.