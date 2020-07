Combate a dengue é intensificado em Cosme de Farias e Ilha de Bom Jesus dos Passos

As atividades de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikugunya, serão intensificadas nesta quinta-feira (30), no bairro de Cosme de Farias e na Ilha de Bom Jesus dos Passos, em Salvador. A ação atende as demandas dos moradores através da Ouvidoria da Prefeitura pelo 156, além de contribuir para a redução do número de casos suspeitos de arboviroses. Em pouco mais de um mês, desde o início das atividades especiais às quintas e sextas-feiras, 22 bairros já foram visitados.

“Estamos fechando o cerco contra o mosquito cada vez mais. O trabalho conjunto com a população deve ser o ano inteiro, mas esse período pandêmico as atividades internas foram suspensas, então, é preciso que cada residente aproveite o isolamento e cuide de sua casa. Nós estamos redobrando os atendimentos para garantir mais saúde para a população”, explicou Isolina Miguez, subgerente de arboviroses do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

A partir das 8h desta quinta (30), os moradores devem colaborar com os agentes de endemia que vão passar pelas ruas com aplicação de UBV Costal e inspecionando as residências, a expectativa é que nas duas localidades sejam contemplados até 800 imóveis.

Ainda durante a estratégia repartições públicas, como Colégio Cosme de Farias; Colégio Major Cosme de Farias e Lavanderia Major Cosme de Farias, também receberão as equipes para eliminação de possíveis focos.

Já na sexta-feira (31), será a vez de Sussuarana receber a atividade com inspeções na Escola Municipal Primeiro Passo, Conjunto Habitacional do bairro e além de aproximadamente 600 imóveis. Os agentes também vão prestar orientações e entregarão informativos para a população durante a mobilização.