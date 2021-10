Combate a incêndios continua por toda a Bahia com mais de 190 bombeiros

Os incêndios continuam acontecendo em vários pontos da Bahia nesta segunda-feira (11). Ao todo, segundo o Corpo de Bombeiros, 192 bombeiros e 12 aeronaves atuam no combate aos incêndios florestais no oeste, norte e na Chapada Diamantina. Eles têm apoio de drones, que ajudam a monitorar as chamas, e de voluntários.

As bases Oeste, Chapada e Norte gerenciam as respectivas operações regionais analisando diariamente os combates em cada a área de forma individual e orientando as equipes sobre como seguir no dia seguinte.

Em Macaúbas, o combate direto continua. Aviões deram apoio ontem, fazendo lançamento de água, além do monitoramento aéreo. O principal objetivo é proteger as propriedades nas proximidades do incêndio.

Em Itaguaçu da Bahia, bombeiros e brigadistas continuam no combate de forma direta e com a confecção de aceiros. Em Andaraí, também há combate direto. Os bombeiros identificaram muitas coivaras na área. O combate às chamas já chega às margens da BR-242.

Em Livramento de Nossa Senhora, bombeiros e voluntários combatem as chamas de maneira direta. Aviões são usados para monitoramento e também lançamento de água.

Na cidade de Iramaia, o combate é feito em local de difícil acesso. Bombeiros e brigadistas estão usando equipamentos de corte e mochilas costais para chegar ao ponto das chamas.

Em Barreiras, há dois focos. Na região de Serra Talhada os bombeiros realizam o combate direto. Na Cachoeira do Redondo a equipe vai começar o rescaldo dos focos combatidos. Já em Riachão das Neves, há vários pequenos focos sendo eliminados através de combate direto das equipes.

Em Barra, os focos são combatidos de maneira direta. Em Ibotirama, o fogo começava a se aproximar de residências, mas os bombeiros impediram. Em Paratinga, também havia focos ameaçando imóveis locais. Em Correntina, os bombeiros agiram ao lado de voluntários para o combate direto.

Em Cotegipe, o monitoramento continua e um incêndio na área urbana foi debeleado onte, Em Buitrama, no povoado Cabeça de Vaca a guarnição está confeccionando de aproximadamente 1,5 km com apoio de um trator da prefeitura. Em Santa Maria da Vitória, o combate acontece de maneira direta no distrito de Inhaumas. Em Campo Alegre de Lourdes, na região de Angico Dos Dias, os bombeiros continuam o combate direto com o apoio de brigadistas voluntários. Um drone permanece realizando o monitoramento aéreo.

O fogo foi extinto na cidade de Iraquara.