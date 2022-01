Combustíveis ficaram mais caros na última semana em Salvador

Motoristas seguem coçando o bolso em Salvador. Na última semana, o litro dos combustíveis ficou mais caros nos postos da capital baiana. O gasolina teve o maior aumento, de 1,14%, sendo encontrada a um preço médio de R$ 6,756.

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), outro combustíveis também ficaram mais caros na análise feita entre os dias 16 e 22 de janeiro deste anos. O litro do etanol foi vendido a um preço médio de R$ 5,41 (variação de +0,28%) em Salvador. Já o Diesel foi encontrado a R$ 5,737 (+0,38%).

Mas o destaque fica na cozinha, o preço do botijão de gás em Salvador registrou a segunda maior elevação semanal dentre as capitais do Brasil, de 3,08%, ficando atrás apenas de São Paulo, de 4,69%. O gás de cozinha foi vendido a uma média de R$ 94,494 em Salvador.

Ajustes de preços da Petrobras

No último dia 11 de janeiro, a Petrobras anunciou o reajuste da gasolina e do óleo diesel de 4,8% e 8%, respectivamente. Com isso, o valor do litro da gasolina passou de R$ 3,09 para R$ 3,24, nas refinarias. Já o do óleo diesel foi reajustado de R$ 3,01 para R$ 3,25.

Essa revisão média chegou de diferentes formas em cada estado, aqui na Bahia, já é possível ver o que seria um resultado direto impactando no bolso do consumidor.