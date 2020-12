Começa hoje exame que certifica português como 2ª língua

Começa nesta terça-feira (8) o exame para obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras). A aplicação da prova ocorrerá nos dias 8, 9, 10 e 11 de dezembro, simultaneamente, no Brasil e nos demais países em que também será realizado. O certificado geralmente é exigido aos estrangeiros interessados em ingressar nos cursos de graduação e em programas de pós-graduação no Brasil, como comprovação de proficiência na língua portuguesa. Além disso, o Celpe-Bras também é aceito em diversas empresas e instituições de ensino do país, inclusive em processos de naturalização.

Identificação

Os participantes devem apresentar, obrigatoriamente, passaporte ou documento de identificação original com foto, válido no país de realização do exame. Caso não possa utilizar a via original por motivo de extravio, perda, furto ou roubo, o inscrito poderá fazer as provas, desde que apresente registro de ocorrência expedido por órgão policial ou equivalente há, no máximo, 90 dias do primeiro dia de aplicação do exame e submeta-se à identificação especial, voltada à coleta de informações pessoais, com o objetivo de comprovar a identidade.

No caso de candidatos que apresentarem a via original do documento danificada, ilegível ou com fisionomia diferente, que não permita a completa identificação, também só poderão realizar as provas depois de passarem por uma identificação especial.

Cartão de confirmação

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo prova, o Cartão de Confirmação da Inscrição contém número de inscrição, data, hora e local do exame. O documento pode ser acessado na página do Celpe-Bras. O cartão também registra que o participante deve contar com determinado atendimento especializado, assim como tratamento pelo nome social, caso essas solicitações tenham sido feitas e aprovadas. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve o documento no dia de aplicação.

Horários e locais

Os horários e locais de aplicação das provas são estabelecidos pelos postos aplicadores, em cada país, de acordo com o edital do Celpe-Bras. Nos dias de realização do exame, o participante deverá comparecer ao local nos horários estabelecidos, com antecedência mínima de 30 minutos do horário previsto para o início das provas. É proibida a entrada do participante que chegar ao local de prova após o horário estabelecido pelo posto aplicador.

Covid-19

Os participantes e envolvidos no Celpe-Bras 2020 deverão obedecer às regras de distanciamento, com atenção redobrada antes da abertura dos portões e da identificação, além da utilização de álcool em gel e de máscara.

Celpe-Bras

O Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros é o exame brasileiro oficial para certificar proficiência em português como língua estrangeira. O exame é aplicado semestralmente no Brasil e no exterior pelo Inep, com apoio do Ministério da Educação (MEC) e em parceria com o Ministério das Relações Exteriores.

As provas são realizadas em postos aplicadores: instituições de educação superior, representações diplomáticas, missões consulares, centros e institutos culturais, bem como outras instituições interessadas na promoção e na difusão da língua portuguesa. O exame considera aspectos textuais e, principalmente, aspectos discursivos: contexto, propósito e interlocutores envolvidos na interação.