Começa nesta terça-feira o prazo para inscrições no Enem 2022

O prazo para inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, nas versões impressa e digital, começa na terça-feira (10) e vai até 21 de maio. O formulário de inscrição está disponível na página do participante do Enem. A taxa para quem não conseguiu isenção é de R$ 85 e deve ser paga até 27 de maio, por boleto, PIX e cartão de crédito.

Os estudantes que obtiveram o direito à isenção, a exemplo dos matriculados em escolas públicas, também devem se inscrever. Caso contrário, não poderão prestar o Enem.

Pela primeira vez o Inep aceitará documentos digitais de identificação nos locais de prova: e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG. O candidato deve apresentar o aplicativo oficial ao fiscal (capturas de tela não serão válidas).



Confira o cronograma

• Inscrições: 10 a 21 de maio

• Pagamento da inscrição: 10 a 27 de maio

• Pedido de atendimento especializado: 10 a 21 de maio

• Pedido de tratamento pelo nome social: 23 a 28 de junho

• Provas: 13 e 20 de novembro