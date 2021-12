Começa obra da via que ligará Jaguaripe à avenida 29 de Março

A prefeitura iniciou as obras da via que ligará Jaguaripe até a Avenida 29 de Março. A intervenção, que acontece por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), ocorre na Rua São Lucas e tem como objetivo atender a uma antiga demanda da comunidade referente à melhoria da mobilidade no local.

O projeto de construção prevê a execução dos serviços de drenagem, pavimentação, urbanização, passeio e meio-fio, contenção de encosta com solo grampeado e estabilização com a técnica da hidrossemeadura. Atualmente, a obra está em processo de terraplanagem.

As intervenções na Rua São Lucas foram divididas em duas etapas e, quando estiver pronta, a via terá 1 km de extensão. O investimento para viabilizar a obra é superior a R$ 5,3 milhões e, de acordo com a Seinfra, a expectativa é que a via possa ser concluída e entregue aos moradores no fim do primeiro semestre de 2022.