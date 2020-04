Começa pagamento do vale-alimentação a alunos da rede estadual

O repasse do vale-alimentação de R$ 55 para os 800 mil alunos da rede estadual começou nesta segunda-feira (20), nas unidades da Cesta do Povo e do Assaí em 22 cidades da Bahia. O benefício, pago pelo Governo do Estado, tem investimento total de R$ 44 milhões.

Um contrato com as duas redes de supermercado foi assinado para garantir que 284 mil alunos tenham acesso imediato ao valor, a ser retirado nos locais. O restante irá receber diretamente das escolas cartões com o valor do auxílio.

"Esses 284 mil estudantes representam a cobertura de 22 cidades, em 13 territórios de identidade e cerca de 400 escolas. Iniciamos este processo com muita alegria, porque estamos vendo a concretização da segurança alimentar dos estudantes da rede estadual. Toda nossa equipe está envolvida e atuando em parceria com as duas redes de supermercados para que essas famílias consigam fazer as compras o mais rápido possível", diz o secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues.

Como funciona

Alunos ou responsáveis devem buscar o setor de atendimento ao cliente na Cesta ou no Assaí, com o número de validação informado pelo Portal da Educação, ao fim do cadastro que é preciso fazer para ter acesso ao auxílio. O beneficiado só poderá comprar ítens de gênero alimentício, como arroz, feijão, açúcas, com o valor.

"Apesar de serem 39 lojas abertas e bem espalhadas, pedimos aos responsáveis ou alunos, que, se puderem, só reservem a uma pessoa a tarefa de ir ao mercado, que evitem aglomerações e que vão de máscara", destaca o secretário.

No Portal da Educação há uma lista com o nome da escola e para qual rede a pessoa deve se dirigir - levando em conta quem tem o CPF cadastrado na unidade escolar (aluno, pai, mãe ou responsável). Quem tiver dúvidas deve ligar para sua escola ou para 0800-284-0011.