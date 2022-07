Começa primeira etapa da obra de requalificação da Vila da Praia do Forte

A Prefeitura de Mata de São João iniciou na segunda-feira (18) a primeira fase da requalificação da Vila da Praia do Forte, na Alameda do Sol, rua principal do local. O investimento é de R$ 14 milhões e a previsão é que a obra seja concluída em seis meses. Serão sete etapas no total.

Com projeto do arquiteto Adriano Mascarenhas, a requalificação conta com novos projetos de calçamento, paisagismo, iluminação e de mobiliário. Mascarenhas explica que o conceito, a escolha dos materiais, os mobiliários e o paisagismo foram pensados de maneira a combinar conforto e modernidade com as características originais de vila de pescador..

Para minimizar o impacto na rotina da comunidade e nas atividades comerciais e turísticas, as obras serão realizadas por trechos. Serão sete etapas com intervenções completas, trecho a trecho.

“Nenhum comércio será fechado durante as obras. Todos os sete trechos serão iniciados e entregues, um de cada vez, já com os acabamentos nas partes de calçamento, paisagismo, mobiliário e iluminação”, explica o prefeito João Gualberto.

Segunda etapa

A segunda etapa de requalificação da Praia do Forte será na Alameda da Lua. As obras iniciam logo após o término da primeira. O projeto, que contou com contribuições da comunidade, terá, além das intervenções urbanísticas, a reforma do Centro de Artesanato e as construções de um prédio estacionamento e de um Centro Cultural.