Começam hoje campanhas de vacinação para crianças e adolescentes em Salvador

Começam nesta segunda-feira (5) as campanhas de vacinação contra a Poliomielite e de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos.

Promovidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), as campanhas ocorrerão de 5 a 30 de outubro e têm como objetivos reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país, oportunizar o acesso às vacinas, atualizar a situação vacinal, aumentar as coberturas vacinais e homogeneidade, diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis e contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação dessas doenças.

A vacinação contra a poliomielite tem como público-alvo crianças menores de 5 anos de idade, com estratégias específicas para aquelas menores de um ano e para as que ocupam a faixa etária de 1 a 4 anos. Ela previne doenças como a paralisia infantil.

O Brasil não registra casos da doença desde 1988, mas as doses precisam ser dadas de forma preventiva e pare evitar que a poliomielite volte a acometer crianlas. “A imunização é a melhor medida para manter a pólio eliminada no Brasil e o território baiano livre da paralisia. Por isso a campanha vai contemplar até as crianças que já foram imunizadas”, afirmou Doiane Lemos, subcoordenadora de doenças imunopreviníveis da Secretaria Municipal da Saúde, que informou que a vacina deve proteger 135 mil crianças em Salvador.

Já na multivacinação, o público-alvo são as crianças e adolescentes menores de 15 anos. Para eles, serão ofertadas todas as vacinas do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente, para que se tenha uma prevenção, além da redução no risco de transmissão de enfermidades imunopreveníveis.

Em Salvador, entre as vacinas disponíveis estão Hepatite A, VIP, Meningocócica C e ACWY, rotavírus, HPV, Pneumo 10, febre amarela, varicela, pentavalente, tetraviral, dupla adulto, DTP, tríplice viral, VOP (poliomielite).

Para Doiane, a campanha é fundamental para atualizar a caderneta dos adolescentes. “É importante todas as cidades manterem controladas, eliminadas ou erradicadas doenças imunopreveníveis, como sarampo, tanto na infância como adolescência visando melhorando as coberturas vacinais”.

As doses estarão disponíveis, das 8h às 17h, em todas as 150 salas de vacinação nas unidades básicas da rede municipal.

SERVIÇO

Campanha: Vacinação contra a Poliomielite e a Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação das crianças e adolescentes até 15 anos de idade

Período: 5 a 30 de outubro de 2020

Quem deve se vacinar?

Poliomielite: crianças de 1 ano a menores de 5 anos

Multivacinação: menores de 15 anos