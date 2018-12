'Comemorei com um reggae bem alto', diz Ramires após convocação

O início meteórico de Ramires e bom rendimento com a camisa tricolor foram coroados com a convocação para a Seleção Brasileira sub-20, que vai disputar o Sul-Americano da categoria, em janeiro, no Chile. A notícia da convocação foi dada no final da manhã desta quinta-feira (12), e pegou o meia de surpresa. O jogador disse que vibrou bastante e comemorou da forma que mais gosta:..

"Eu estava sozinho no apartamento, fiquei muito feliz. Coloquei uma música bem alta, coloquei um raggae, fiquei até com medo de alguém reclamar. Foi uma sensação inexplicável", contou aos risos o garoto de 18 anos. Para Ramires, a convocação para a seleção brasileira vai aumentar o seu patamar, e também o do Bahia.

"É um desafio muito bom, me coloca em um patamar elevado, posso ficar conhecido nacionalmente. A visibilidade aqui na base é pequena e acho que isso eleva o patamar tanto da base quanto do profissional", afirmou. Além do meia tricolor, quem também foi chamado para disputar a competição foi o zagueiro Lucas Ribeiro, do Vitória. Os dois se conhecem pelos enfrentamentos nos clássicos Ba-Vi na base e profissional. Agora, vão atuar juntos.

"O Lucas é um bom jogador, excelente zagueiro, joguei contra ele na final do Baianão sub-20. Fora de campo a amizade continua, vamos jogar pela seleção e que a gente possa sair de lá com o título do Sul-Americano", disse.

Especulação

Além da convocação para a seleção, Ramires aproveitou para comentar o possível interesse do Corinthians na sua contratação. O nome do meia foi especulado no clube paulista como um pedido do técnico Fábio Carille. Ramires, no entanto, afirmou que o seu foco está no tricolor.

"Eu vi uma reportagem, fiquei feliz, é o seu trabalho sendo visto por grandes clubes. Mas eu estou tranquilo aqui no Esquadrão e vamos almejar coisas grandes na próxima temporada. Não chegou nada, mas se chegar eu vou sentar com a diretoria, o Uéslei (empresário) e ver o que é melhor para o clube e para mim", finalizou.