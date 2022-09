Comerciante é morto a tiros dentro de carro na Avenida San Martin

Um comerciante morreu depois de ser baleado na Avenida San Martin, em Salvador, na noite da sexta-feira (2). Aluísio Simas de Almeida estava passando de carro, um Uno branco, quando foi baleado.

Segundo a Polícia Civil, as primeiras informações são de que dois homens chegaram em uma moto, se aproximaram do carro e atiraram no comerciante. Um homem que estava no carro com ele também ficou ferido, sendo hospitalizado, mas não há detalhes do estado de saúde dele. O carro estava perto de um semáforo no cruzamento que dá acesso ao Curuzu quando os bandidos chegaram.

Baleado, Aluísio chegou a ser socorrido para a UPA da San Martin, mas já chegou à unidade sem vida.

O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai identificar causa e autoria.