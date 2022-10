Comerciante é morto após presenciar assassinato de cunhado no interior da Bahia

Um comerciante de 58 anos foi morto a tiros dentro de sua casa, em uma fazenda no povoado do Retiro, no município de Coração de Maria, no nordeste da Bahia. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (11).

De acordo com o que familiares informaram à Polícia Civil, a motivação do crime pode ter sido o fato de que a vítima testemunhou, há dois anos, o assassinato de um cunhado.

A investigação é realizada pela Delegacia Territorial (DT) de Coração de Maria. Imagens do circuito interno de segurança da residência serão analisadas e oitivas já foram agendadas.