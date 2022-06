Comerciantes de Santo Antônio de Jesus comemoram retorno do São João

Depois de dois anos sem a festa física, comerciantes de Santo Antônio de Jesus (SAJ) comemoram o sucesso nas vendas e apostam que 2022 será o melhor ano para quem investe quase toda a renda, na expectativa do bom movimento durante os cinco dias de festejos na cidade baiana.

“No primeiro dia (quarta, 22), acabou tudo meia noite. Não acreditei que seria assim, Hoje (quinta, 23), abasteci meu estoque e estou pronta pra vender tudo”, disse a Sidneia Fraga, permissionária de uma das dezenas de barraquinhas instaladas na praça principal de SAJ. Além de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, Sidneia, que é natural de Valença, vende acarajé, abará e caldos variados.

O casal Luciana Santos Oliveira e Elmison Peixoto Souza batizou o nome da sua barraca de “Reencontro”. Segundo eles, este ano será o reencontro do público com a festa e do casal com os clientes.

“Investimos tudo que podíamos e, se tivesse mais, investia. O São João deste ano começou muito bem e nossa expectativa é lucrar duas vezes mais do valor investido”, planeja Luciana.

Já para Edvaldo Oliveira, que é natural de SAJ e disse trabalhar na festa desde o primeiro ano, há mais de 30 anos, a expectativa é faturar o triplo do valor investido. “Sem dúvidas, já é o melhor São João de todos os tempos. Pra mim, e para meus funcionários, é hora de recuperar os dois anos que ficamos sem trabalhar, por conta da pandemia”, disse, emocionado, o comerciante local.

Edvaldo trabalha na festa de Santo Antônio de Jesus desde o primeiro ano (Foto: Divulgação Brahma) O casal Luciana e Elmison, e a filha Mônica, celebrou o reencontro do público com a festa junina (Foto: Divulgação Brahma) Sidneia Fraga abasteceu o estoque e vendeu tudo na festa (Foto: Divulgação Brahma) (Foto: Divulgação Brahma)

Para Maurício Landi, diretor de Brahma, cerveja oficial do São João de SAJ, e de outras 20 grandes festas espalhadas por todo Nordeste, fazer parte deste momento de retomada dos festejos é muito gratificante.

“O São João tem uma representatividade enorme para a cultura nordestina. Para a gente, celebrar a volta do São João e poder contribuir diretamente na renda de milhares de famílias que trabalham no São João, é um grande prazer”, Maurício Landi, diretor de Brahma. Na Bahia, a marca é a patrocinadora oficial do São João de Amargosa, Irecê, Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus.