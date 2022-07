Comerciantes se reuniram no Farol contra a mudança de circuito de Carnaval

Comerciantes da Barra se reuniram neste domingo na região do Farol para distribuir panfletos e recolher assinaturas para um manifesto que pede a permanência do circuito do Carnaval Barra/Ondina. Há pouco dias, a comunidade do bairro foi surpreendida com a possibilidade de um novo circuito ser criado na Boca do Rio, em substituição a essa tradicional rota de trios elétricos, criada há quase 40 anos.

Em agosto, a comissão criada para discutir a alteração vai entregar o projeto para avaliação da prefeitura. Associações de blocos e camarotes de Salvador vão entregar nesta terça (26) um ofício ao Conselho do Carnaval (Comcar), que se reúne neste dia. A SOS Barra, uma organização formada por cerca de 250 pessoas interessadas na decisão, vai tentar participar da reunião. Caso não participe, irá manifestar-se na porta do local.

Tradição

A ítalo-brasileira Ajulimar Marchionne, que tem uma pousada na Barra há três anos, disse ser contra a mudança:

"O Carnaval precisa permanecer na Barra, porque já é tradicional e este é um cartão postal da cidade. Turistas de outros estados e estrangeiros conhecem o Carnaval desta maneira, aqui na Barra e no Centro Histórico. Este Carnaval não pode ser privado".

A princípio, a mudança já ocorreria em 2023. Ajulimar diz que isso traria muito prejuízos aos comerciantes da Barra, que já não trabalham no Carnaval há dois anos por causa da pandemia. "O Carnaval aqui seria uma chance de amenizar oos prejuízos que acumulamos nestes dois anos sem festa".

O corretor de imóveis Gregório Barreto também defende a permanência: "O mercado imobiliário tem uma movimentação muito grande no Carnaval, porque a Barra tem uma geografia fantástica, uma praia maravilhosa. Aqui, as pessoas estão perto de tudo, inclusive do Carnaval do Centro e elas podem se deslocar pra lá facilmente. Se o circuito for para a Boca do Rio, vai ficar muito longe do Campo Grande". Por isso, Gregório teme que o circuito Campo Grande também seja prejudicado.

Gregório acrescenta que não são apenas os comerciantes que fazem do Carnaval uma importante fonte de renda. Segundo ele, os moradores da Barra contam com a festa para aumentar a receita finenceira, alugando imóveis durante a folia. Segundo o corretor, um apartamento de dois quartos, de frente para o circuito, é alugado por uma média de R$ 20 mil por cerca de dez dias. Apartamentos de dois quartos nas ruas internas ficam por cerca de R$ 12 mil. Quarto e sala, de R$ 5 mil a R$ 7 mil.

Para Marcos Cecilio - que também tem uma pousada na área -, caso o circuito Barra-Ondina seja extinto, haverá um prejuízo financeiro para a região não apenas durante o Carnaval: "O prejuízo será para maior, porque muita gente vem antes de a festa começar e fica por muito tempo. E às vezes fica também depois do Carnaval". Segundo Marcos, muitas reservas para o período da festa foram canceladas em seu estabelecimento depois que foi anunciada a possilidade de mudança.

O comerciante acrescenta uma outra preocupação, em relação à saúde dos turistas: "Sabemos que as pessoas bebem muito na festa e gostam de tomar um banho de mar. Mas lá na Boca do Rio, a água é poluída. Outra coisa pior: o mar é aberto, perigoso, ao contrário da Barra. E, depois de beber, as pessoas vão nadar e correm risco de se afogar".

Ajulimar afirma que entende que alguns moradores sejam contra o Carnaval na Barra, mas, segundo ela, a festa traz benefícios para o bairro: "O lucro que muito comerciante tem durante a festa vale para o ano todo e é isso que garante a permanência desses serviços na Barra".