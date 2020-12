Comércio cresce 9,9% em outubro, maior alta do mês desde 2015

As vendas do Comércio baiano cresceram 9,9% na comparação com o mesmo período de 2019. O faturamento registrado foi de R$ 9,1 bilhões de reais, sendo o melhor resultado para o mês desde 2015. No entanto, no acumulado do ano, o saldo ainda é negativo em -8% e com perda monetária de 6,4 bilhões de reais. Os dados foram anunciados nesta quarta, 16, pela Fecomércio, com base nos números do IBGE.

As lojas de eletrodomésticos e eletrônicos tiveram a maior alta em outubro, de 47,4%, e foram as que mais influenciaram o desempenho no mês. O faturamento foi de 1,8 bilhão de reais, o maior já registrado para o mês da série histórica. Embora o aumento de preços desses produtos tenha subido 5,3% na Região Metropolitana de Salvador, no ano, não é a única justificativa para o aumento de faturamento.

De acordo com a pesquisa da Fecomércio, as famílias estão usando parte do auxílio emergencial para comprar computadores, celulares, entre outros equipamentos para adaptação à pandemia de covid-19. O mercado de trabalho também teve números positivos. Foram criadas 16,4 mil vagas formais em outubro, acumulando um saldo positivo de 46 mil desde julho.

Outra alta expressiva ficou com o setor de móveis e decoração, de 44,9%. Seguido do crescimento de 28,8% das lojas de materiais de construção. Também influenciados pelo auxílio emergencial, segundo a

As demais elevações foram dos supermercados e farmácias com variações anuais de 14,5% e 9,3%, respectivamente. Os setores com resultados negativos foram veículos e autopeças (-17,6%), vestuário, tecidos e calçados (-8,4%) e Outras Atividades (-8,3%).