Comércio da Gamboa não funciona em luto pelas mortes de três moradores

A grande maioria dos estabelecimentos da Gamboa não funcionou nesta terça-feira (01). O motivo é o luto pelas mortes de três moradores da comunidade nesta madrugada pela Polícia Militar.

"Foram meninos que vimos crescer aqui na comunidade. Eram filhos da comunidade. Aqui todo mundo é unido e em solidariedade às famílias, está tudo fechado", disse uma moradora. Bares, lanchonetes, mercadinhos, lojas de utensílios não funcionaram. "Até as igrejas foram solidárias à causa e não abriram", contou.

Segundo a PM, o fato foi um confronto, após policiais militares terem sido recibos a balas por homens armados. Versão que foi negada pelos moradores e por parentes de uma das vítimas.

Entre os mortos estão o autônomo Alexandre dos Santos, 20 anos, irmão do atacante Juninho do Esporte Clube São Bernardo do Campo, time que disputa a terceira divisão do Campeonato Paulista. Segundo a família aqui em Salvador, assim que soube da morte do irmão, o jogador pretendia vir para o enterro, mas não será possível, pois ele joga nessa quarta-feira.

Além de Alexandre, morreram o estudante Patrick Sapucaia, 16, que seria filho de um policial militar aposentado, e o vendedor ambulante Cauê Guimarães. Até o momento os parentes deles não foram localizados na Gamboa e nem estiveram no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) para a liberação dos corpos.