Comércio de Mata de São João funciona em horário ampliado a partir de segunda

O horário de funcionamento do comércio de Mata de São João será ampliado entre a próxima segunda-feira (5) e o dia 12 de abril. O toque de recolher na cidade também vai deixar de começar às 18h para ter início às 20h. As medidas serão publicadas ainda hoje, em novo decreto municipal.

Neste período o comércio em geral funcionará até as 18h e a comercialização de alimentos em geral, como os mercados, e os restaurantes encerrarão as atividades diárias às 19h30.

A decisão foi anunciada pelo prefeito João Gualberto em reunião por videoconferência com empresários do município na manhã desta sexta-feira (2). As ações têm como objetivo minimizar os efeitos da pandemia causada pelo coronavírus no município e equilibrar as atividades econômicas.

O gestor explica que a flexibilização é possível porque nos últimos 15 dias houve uma diminuição dos casos ativos e da quantidade de pacientes internados no Hospital Municipal Eurico Goulart de Freitas.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Mata de São João, na última quinzena o número de pacientes em tratamento caiu em 68% e a quantidade de pessoas internadas em decorrência da pandemia na rede de saúde do município teve queda de 50%.

De acordo com as novas medidas, os bares e as praias seguem fechados, assim como as quadras e os espaços públicos. A venda de bebidas alcoólicas segue vedada para o próximo final de semana (entre o dia 9 e 12 de março).

Os atos religiosos litúrgicos poderão ocorrer, desde que sejam respeitados os protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o distanciamento social adequado, o uso de máscaras e a limitação da ocupação ao máximo de 30%.

O funcionamento das academias e de estabelecimentos voltados para a realização de atividades físicas também está autorizado, a partir do dia 5. Porém é necessário que o limite da ocupação seja de, no máximo, de 50% da capacidade do local, observados os protocolos sanitários estabelecidos.