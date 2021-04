Comércio de volta: veja o que funciona neste fim de semana em Salvador

Por conta do plano de retomada das atividades econômicas em Salvador, elaborado pela Prefeitura de Salvador, diversos segmentos funcionarão em dias e horários específicos neste sábado (10) e domingo (11), primeiro fim de semana de funcionamento escalonado dos serviços.

Desde segunda-feira (5), Salvador vive a fase vermelha do plano, que prevê a retomada dos serviços não essenciais de forma escalonada, suspensão de alguns setores por pelo menos dois dias da semana e alteração do horário do toque de recolher estadual, que saiu de 18h às 5h para 20h às 5h.

Na atual fase, aos sábados poderão funcionar comércio de rua (de 10h às 18h), shoppings centers, centros comerciais e semelhantes (de 10h às 19h, sendo que os prestadores de serviços localizados nesses locais devem obedecer ao horário dos centros de compras, barbearias, salões de beleza e similares (10h às 18h). No domingo não há funcionamento.

Durante todo final de semana – sexta, sábado e domingo – estão liberados para abrir restaurantes e bares, das 10h às 20h. Os estabelecimentos instalados em shoppings devem obedecer ao fechamento dos centros de compras, que é às 19h, exceto quando houver entrada independente, que, aí sim, ficará sob o regime do próprio setor.

As lanchonetes poderão abrir de 7h às 15h. Não será permitido a venda de bebidas alcoólicas durante o final de semana, conforme estabelecido por decreto do governo estadual.

Estão funcionando todos os dias na fase vermelha os serviços de saúde, supermercados, panificadoras, delicatessens, açougues e conveniências, farmácias e drogarias, agências bancárias, lotéricas, laboratórios de análises clínicas, postos de combustíveis, call centers, oficinas mecânicas e borracharias, cemitérios e serviços funerários, hotéis, pousadas e demais estabelecimentos de alojamento, academias de ginástica e similares, cursos livres, templos religiosos e igrejas.

Seguem fechados centros culturais, museus e galerias de arte, clubes sociais, recreativos e esportivos, cinemas, teatros, espaços de eventos sociais (casamento, aniversário, bodas, formatura e similares), espaços de eventos infantis, parques de diversão e parques temáticos, campos e quadras públicas, centro e espaços de convenções, praias e parques.