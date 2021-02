Comércio fechado, fiscalização da PM e ruas vazias no começo do lockdown parcial na BA

Desde as 17h desta sexta (26), o chamado lockdown parcial começou em todo estado. A medida vale até às 5h da próxima segunda (1º).



Nos primeiros momentos da medida, o comércio e serviços não essenciais começaram a ser fechados, de forma escalonada. Às 17h, o comércio de rua, uma hora depois, bares e restaurantes, e às 20h, shoppings e centros comerciais.



A partir de agora, a locomoção está restrita em todo território da Bahia. Só é permitida locomoção em casos de urgência, ida a serviços de saúde ou farmácias.

A Polícia Militar está nas ruas fiscalizando o cumprimento do lockdown parcial. Nas regiões centrais de Salvador, como entre o Barbalho e a Liberdade, a PM orientou o fechamento de diversos estabelecimentos.

Por volta de 20h, já era possível ver deserta a Estrada da Liberdade, famosa por sua intensa movimentação.



A partir de 17h, PM e Sedur garantiram cumprimento do decreto nas ruas de Salvador (Fernando Vivas/GOVBA)

Em Salvador, a Polícia Militar distribuiu equipes para a fiscalização em mais de 40 bairros da cidade. Nesta sexta (26), a operação percorre regiões da orla, do centro e Subúrbio Ferroviário.

De acordo com o comandante da operação, capitão Guilherme, as equipes trabalham em parceria com órgãos municipais e outra parte da corporação atua de forma independente para garantir o cumprimento do decreto.

“O Comando de Policiamento Especializado montou as equipes no apoio à Prefeitura Municipal de Salvador para dar cumprimento a esses decretos de restrições. Nós estamos a princípio com seis equipes na Sedur e mais outras operações envolvidas nessa fiscalização”, afirmou o capitão.

Na capital, além da PM, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) também vai fiscalizar o encerramento das atividades dos estabelecimentos comerciais e problemas de poluição sonora causados por aglomerações.

Com 120 fiscais voltados para a tarefa, a pasta vai atuar em regime de plantão de 24h entre às 17h desta sexta-feira (26) até às 5h da próxima segunda (1º).

Segundo o Governo do Estado, equipes da PM e Sedur visitaram pequenos estabelecimentos que continuavam abertos após o horário determinado e orientou até baianas de acarajé, que também mantinham seu ponto de venda em funcionamento. Com o lockdown, atividades como essas somente poderão voltar a funcionar a partir da próxima segunda (1º).

Também estão suspensos, até segunda-feira (1º), eventos e atividades, independentemente do número de participantes e horário, que envolvam aglomeração, como cerimônias de casamento, atividades religiosas, solenidades de formatura, bem como aulas em academias de dança e ginástica. Também estão proibidas atividades esportivas coletivas amadoras, já as práticas individuais estão permitidas desde que não gerem aglomerações.

Estabelecimentos comerciais como padarias e supermercados poderão funcionar, mas sem comercializar bebidas alcoólicas.

Como o decreto vale para todo o estado, cidades de toda a Bahia ficaram vazias logo que o comércio de rua, principal atividade comercial de muitas cidades, foi fechado, como em Ipiaú.

Centro comercial de Ipiaú ficou vazio logo após às 17h (Foto: Giro Ipiaú)

A Polícia Militar também foi às ruas para garantir o cumprimento do decreto em Jacobina, que também ficou com ruas vazias logo após o fechamento do comércio.

Policiais Militares da 24ª CIPM foram às ruas de Jacobina garantir o cumprimento do locddown parcial. (Foto: Augusto Urgente)

Transporte em Salvador

Com a antecipação do último horário do metrô, que será às 20h entre esta sexta-feira (26) e domingo (28), a operação de transporte na capital também será antecipada, informou a Secretaria de Mobilidade de Salvador no final da tarde de hoje. Os últimos ônibus sairão das estações de transbordo às 21h. Nas principais vias, estão mantidas as últimas viagens às 20h30. A antecipação dos horários terá início já a partir desta sexta-feira (25) e se estenderá pelo fim de semana.



Transporte particular

Táxis, mototáxis e motoristas por aplicativo poderão circular normalmente, segundo informou a Semob. A partir das 20h, contudo, a circulação deve respeitar o toque de recolher, comprovando a necessidade de atendimento a situações específicas, como ida à farmácia, busca por serviço de saúde e outras emergências. O atendimento ao aeroporto e à rodoviária continua permitido, para garantir transporte dos passageiros em viagem.



Denúncia

Se você presenciar alguma aglomeração, comércio funcionando irregularmente ou qualquer descumprimento que seja, pode fazer a sua denúncia à Policia Militar da Bahia.

Até então, a PM registrou mais de 600 denúncias através dos canais 190, (71) 3235-0000 para quem mora em Salvador e o 181 para quem está no interior. O objetivo é auxiliar a polícia no seu trabalho, garantindo o cumprimento dos decretos.