Comércio recebe Festival da Primavera neste final de semana; veja programação

Vão florir programações culturais no bairro do Comércio neste sábado (21) e domingo (22). Pela primeira vez, o Festival da Primavera levará diversas atrações e atividades gratuitas para o local, que recebe o palco principal do evento. De acordo com Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), o local deve receber 40 mil pessoas nos dois dias.

A programação completa conta com shows, feiras, gastronomia, esporte, lazer e exposições que prometem movimentar a região (veja ao lado). De acordo com Edington, a grade de atividades é pensada para agradar a todos. “A ideia é que as pessoas passem o dia no Comércio e permaneçam até a noite para os shows”, explica.

A Praça da Inglaterra foi estrategicamente escolhida para receber, neste sábado, às 19h, o show especial da Orquestra Popular da Bahia (OPB) em homenagem ao grupo britânico The Beatles. A apresentação contará com a participação de Tuca Fernandes, Alex Góes e Serginho, do Adão Negro. A banda de reggae Diamba se apresenta depois, encerrando o dia.

Na mesma praça fica o quiosque de dona Carmem, 58, conhecida como a Carmem do Almoço. Ela já está se preparando para o novo tipo de clientela que receberá durante o festival. “Como eu trabalho mais com almoço, tenho meus clientes certos. Para o evento, acho que vou focar mais em lanches, água e suco”, comenta ela, há 25 anos na Praça da Inglaterra.

Fazendo jus ao nome do bairro sede do festival, Carmem diz que estará lá para negócio. Com quentinhas vendidas a partir de R$ 10, a comerciante pretende subir os preços de alguns produtos, mas ainda não estimou os valores.

Quando soube que rolaria toda uma movimentação musical e gastronômica ali, a ambulante Aida Souza se animou para as vendas. “Soube que vai ter show e que o movimento aqui vai ficar melhor. Tá todo mundo precisando de dinheiro, né? Então, fico feliz quando aumenta o fluxo de pessoas, mas sei que a concorrência sobe também”, conta ela, há mais de 20 anos na Avenida da França.

O quiosque Café da Praça, que funciona de segunda a sábado, estenderá as atividades para o domingo. Torcendo para que mais festas venham para o Comércio, o proprietário do negócio, Jailson Pereira, diz que seus clientes são pessoas que trabalham na região e turistas que utilizam o Terminal da França: “Quando tem evento assim, aumento nosso estoque de bebidas e água e trabalhamos até mais tarde”.

Ainda segundo Isaac Edington, a ideia é fazer com que haja uma constância de eventos no bairro. Ele adiantou que há programações previstas para outubro e novembro.

Trânsito

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que disponibilizará três ônibus extras da frota reguladora para atender quem pretende curtir o festival no Comércio. Os coletivos ficarão a disposição a partir da Estação da Lapa, das 17h à 0h.

Para chegar no Comércio, outra opção é aproveitar o desconto de táxis e mototáxis, que estarão em bandeira 1 e 25% de desconto no Táxi Mobi. Além disso, o Elevador Lacerda terá funcionamento das 6h às 23h.

Veja programação deste final de semana no Comércio:



Sábado, 21/9, Praça da Inglaterra

12h às 22h - Feira Criativa

15h - Mostra Casulo de Artes Inclusivas

16h - Tribass

17h30 - Serafim e o Nordeste Experimental

19h - Orquestra Popular da Bahia

20h30 - Diamba

Domingo, 22/9, Praça da Inglaterra

10h às 22h - Feira Criativa

12h - Magnata King Fyah

14h - Gabriele Victória

17h - Dedilundu

Avenida da França

9h, 11h - Turisbike Centro Histórico

9h às 15h - Skate Festival

9h às 15h - Kart

9h às 15h - Exposição de Carros / Arrancada de Empurra

9h às 16h - Circuito Minibikes

10h às 15h - Encontro de automodelismo

Porto Salvador Eventos

9h às 15h - Jogos de Tabuleiro

16h - Bailinho da Lore

18h - Orquestra Rumpilezz

20h30 - Baco Exu do Blues