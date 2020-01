Comércio será o bairro do futuro? Tema será discutido em evento gratuito nesta terça

Conhecido como o coração de Salvador até meados do século XX, o Comércio tem sido, nos últimos anos, uma das áreas da cidade com potencial para se tornar o bairro do futuro. Será? Com o tema “Comércio, o bairro do futuro?”, o Laje Talks desta terça-feira (14) abre espaço para um bate-papo interessante sobre esse importante bairro de Salvador. O encontro será às 18h, no terraço da sede da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), na Rua da Grécia, 43, Comércio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do link bit. ly/ LajeTalks3.

Dentre os convidados desta edição o arquiteto e especialista em conservação e restauração de monumentos e conjuntos históricos, Francisco Senna. Professor adjunto aposentado da Faculdade Arquitetura da Ufba, Senna é membro da Academia de Letras da Bahia, foi pró-reitor de extensão da Ufba e presidente da Fundação Gregório de Matos (FGM).

Outro convidado que estará na laje da Secis é o diretor da Fera Investimentos, Paulo Marques, que foi o project manager da revitalização do Fera Palace Hotel, edificação de 1934 reaberta como hotel boutique. Ele é engenheiro civil formado pela Ufba e com MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente lidera o masterplan imobiliário do grupo, que propõe reocupar diversos prédios com coworkings, residenciais, lojas e centro gastronômico no bairro mais antigo e culturalmente rico da capital baiana, seguindo exemplos mundiais bem sucedidos como o Puerto Madero, em Buenos Aires, e o Meat Packing District, em Nova York.

Para falar da experiência e dos desafios de empreender por tantos anos no Comércio o tradicional restaurante Colon, um dos mais antigos do bairro, foi chamada a soteropolitana Mara Orge. O Colon é fruto de um grande esforço do visionário imigrante espanhol José Maria Orge, em 1914, na capital baiana.

Também com presença confirmada no bate-papo: Iuri Barreto, autor do Guia do Soteropobretano, página com mais de 120 mil seguidores nas redes sociais. Iuri é formado em Direito pela Ufba e Gerente de Comunicação da Grou Turismo.

Para completar a roda, estará presente Gustavo Menezes, diretor de Parceria Público Privada da Prefeitura de Salvador. Administrador com especialização em Finanças e Project Finance, Menezes atuou tanto na iniciativa privada como no setor público, tendo liderado projetos como as concessões e PPPs da Rodovia Bahia Norte, VLT do Rio, Hub Salvador e Centro de Convenções de Salvador. A mediação ficará a cargo do titular da Secis, André Fraga.

Com a proposta de conversar sobre temas de interesse público associados à sustentabilidade e que dialoguem com a cidade, o Laje Talks reuniu, nas duas primeiras edições, cerca de 150 pessoas. Os encontros acontecem no terraço da Secis, um espaço alternativo com 300m² e capacidade para cerca de 80 pessoas, no bairro do Comércio, em eventos em formatos menos convencionais.

Longe de ar-condicionados, mas perto de hortaliças, placas solares e de um criatório de abelhas sem ferrão, o local faz parte de um projeto arquitetônico e paisagístico voltado para a sustentabilidade, que envolve, entre outras iniciativas, a gestão sustentável das águas, eficiência e energias renováveis. Integram também as iniciativas a coleta seletiva, o incentivo à mobilidade ativa e a não utilização de descartáveis.