Comércio terá programação especial no fim de semana do Dia das Crianças; confira

O Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, vai receber um super evento em Salvador. Com direito a shows, animadores, oficinas, pintura, troca de brinquedos e até cinema, a Feira Criativa será realizada na Praça da Inglaterra, nos dias 12 e 13 de outubro.

As ações fazem parte do programa #vemprocentro, da Prefeitura de Salvador, através da Empresa Salvador Turismo (Saltur). Todas as atividades serão gratuitas e acontecem durante todo o dia.

No sábado (12), haverá o Festival Criançada, com feira de troca de brinquedos, ação que visa estimular a interação e conscientização entre os pequenos. A ação é organizada por mães, pais, artistas, ativistas e educadores em resposta ao chamado do Programa Criança e Consumo do Instituto Alana.

Vai rolar ainda ioga infantil, presença de animadores, brincadeiras lúdicas e de resgate da infância, piquenique, oficina de gastronomia saudável, pintura artística e cinema.

Haverá ainda atrações musicais, com shows do Playgrude e Corrupio, além de peças de teatro e espetáculos de dança. Os pequenos poderão ainda interagir com personagens infantis.

Playgrude se apresentará no sábado (12) (Foto: Divulgação)

Já no domingo (13), a Praça da Inglaterra receberá a edição da Feira Criativa especial, que terá atrações também voltadas para o público adulto. Entre elas, shows de Vitrola Baiana, Kartlove, Diamba e Denny. As atrações musicais continuam com um almoço ao som do Samba de Partido Alto de Cida Martinez, de DJs e do Grupo de Dança.

Outra atração muito aguardada é o lançamento do Brechó Park, inspirado na Feira da Bagageira de Cascais, em Portugal, que é uma espécie de mercado de artigos de segunda mão, novos, originais, velharias e recicláveis, todos vendidos em porta malas e bagageiro de automóveis. Cerca de 20 carros serão selecionados pela embaixadora Livia Cady para participar da ação que acontece também na Avenida Estados Unidos, no Comércio.

O público terá ainda ioga para adultos e feiras de gastronomia, economia criativa, antiguidades, vinis e livros. Para os pequenos, em ambos os dias, a Praça da Inglaterra vai contar ainda com brinquedos infláveis, jogos de tabuleiro, jogos do interior e Circuito de Minibikes.

Ainda no domingo (13), haverá o Encontro de Automodelismo, na pista fixa de automodelo inaugurada na Avenida da França. Das 10h às 15h, pessoas de todas as idades poderão levar e assistir a demonstrações de seus veículos miniaturas, guiados por controle remoto.

Presidente da Saltur, Isaac Edington celebrou a realização de mais uma edição do evento. “Vamos fazer um grande evento. Trazer as famílias para o Centro e dedicar dois dias de muito lazer e entretenimento para todos. A ação deste feriado faz parte da estratégia do programa da Prefeitura de atrair o soteropolitano para movimentar o Centro, com o programa a intitulado #vemprocentro. E as ações na região não vão parar por aí”.

PROGRMAÇÃO COMPLETA

Sábado (12)

A partir das 10h - Brinquedos Inflável, Jogos do Interior e Jogos de Tabuleiro

A partir das 10h - Circuito de Mini Bike

10h ás 12h – Feira de Troca de Brinquedos

10h – Yoga para crianças

10h às 13h – Brincantes com Cabriola (muita brincadeira, ludicidade e resgate a infância)

11h – Coral Infantil da Aeronáutica

12h – Piquenique com Oficina de Gastronomia Saudável

13h – DJ Nataly (músicas infantis)

15h Pintura artística

15h – Desfile com Personagens Circenses (Companhia Kika Tocchetto)

16h – Grupo de Musicalização e Teatro de Bonecos

16h30 – Cineminha Infantil com participação do projeto Música que Pariu

17h – Show do Grupo Playgrude

18h – Show do Grupo Corrupio

Domingo (13)

9h às 15h - Encontro de Automodelismo na Avenida da França (Pista Permanente de Automodelismo)

9 às 13h – Feira de Orgânico

9h às 13h – Lançamento Brechó Park – Embaixadora Livia Cady

9h às 13h – Antiguidades, vinis e livros

10h – Aulão aberto de Vinyasa Yoga com Giulia Lops

11h – Dança Tribal Fusion com Adriana Munford

12h – Show do partido Alto com Cida Martinez

13h – DJ

15h – Show de Grupo de Dança

16h – Vitrola Baiana

17h – Kart Love

18h30 – Diamba

20h – Denny