Comida boa pra emagrecer: como usar alimentos que aceleram o metabolismo

Comida termogênica é aquela que acelera o metabolismo do corpo, fazendo com que o organismo gaste mais energia e queime calorias na proporção. Eles ajudam a emagrecer, melhorar a circulação sanguínea, queimar gordura, estimular o funcionamento do intestino e eliminar os gases. Traduzindo para o bom português: ajudam a desintoxicar.

Mas, antes de sair colocando esses alimentos na dieta, sem limites, é preciso lembrar que sem informação para uma alimentação equilibrada, adequada para cada indivíduo, não dá para colocar nada no prato aleatoriamente. “Utilizar os termogênicos é saudável mas é preciso conhecer melhor seu corpo porque, em excesso, podem promover efeitos colaterais, como piora do hipertireoidismo, provocar insônia, ansiedade e exaqueca, aumentar frequência cardíaca e pressão sanguínea”, explica a nutricionista Márcia Lima.

Os alimentos que aceleram o metabolismo e desintoxicam o organismo são principalmente os ricos em cafeína (como café e chá verde), ou os temperos mais ‘quentes’ (como canela e pimenta), pois são ricos em substâncias que aceleram o metabolismo, como catequinas e capsaicinas. Assim, quando utilizados juntamente com uma alimentação saudável e com a prática frequente de atividade física, esses energéticos (podem ser usados antes do treino pra dar energia) ajudam a aumentar a perda de peso e a melhorar o funcionamento do corpo.

Café

Por ser rico em cafeína, o café acelera o metabolismo e pode ser consumido ao longo do dia. A quantidade recomendada é de até 5 xícaras/dia (melhor evitar em casos de gastrite, pressão alta ou insônia). Tomar cafeína antes do treino melhora o rendimento porque tem efeito estimulante no cérebro, aumentando a disposição e a dedicação para treinar. Além disso, ela aumenta a força muscular e a queima de gordura, e diminui a fadiga no pós treino. A cafeína também está presente em outros alimentos, como refrigerantes e chocolates

Gengibre

Picante, fresco e delicioso, o gengibre é um daqueles alimentos de mil e uma utilidades medicinais: tem ação anticoagulante, vasodilatadora, digestiva, anti-inflamatória, antiemética, analgésica, antipirética e antiespasmódica. É considerado termogênico porque, ao conter compostos 6-gingerol e 8-gingerol, o gengibre aumenta a produção de calor e de suor, o que ajuda no emagrecimento e na prevenção do ganho de peso. Além disso, ele melhora a digestão e combate os gases intestinais. Vai muito bem no suco de frutas, no chá de ervas, na água com limão e fica excelente em alguns preparos doces e salgados, como esopados de carnes, peixes, bolos e biscoitos

Chá verde

Além de rico em flavonoides e cafeína, substâncias que aumentam o metabolismo e favorece a queima de gordura, o chá verde tem efeito diurético. Deve-se consumir de 4 a 5 xícaras por dia, evitando o seu consumo juntamente com as refeições principais, para que não atrapalhe a absorção de minerais da dieta, como ferro, zinco e cálcio. Uma dica massa é espremer meio limão no chá verde quente. Desintoxicante e antioxidante.

Pimenta vermelha

Baiano adora pimenta e come com tudo. Pois, sabia que a pimenta vermelha é rica em capsaicina, substância com propriedade antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajuda a aliviar a dor, prevenir câncer e acelerar o metabolismo? Quanto mais ardida, maior o teor em capsaicina, mas o seu consumo exagerado pode causar queimação na boca e no estômago. Existe coisa melhor do que molho lambão?

Canela

Outra delícia de meu Deus, a canela não foi feita somente pra misturar com maçã, banana ou para saborizar o bolo de Maria da Paz. Além de ter ação termogênica, a canela tem ação anti-inflamatória, antioxidante, melhora a digestão e ajuda a controlar a diabetes e o colesterol alto. Um jeito delicioso de usar canela, para além da combinação clássica de banana e maçã, é fazer um chazinho de canela, camomila e cardamomo.

Vinagre de maçã

O vinagre de maçã ajuda na perda de peso porque melhora a digestão, aumenta a saciedade, combate a retenção de líquidos e é ricos em antioxidantes que melhoram o funcionamento do organismo. Também ajuda a reduzir a inflamação nas articulações. Para auxiliar na dieta, deve-se consumir de 1 a 2 colheres de chá do vinagre diluídas em um copo de água por dia, ou utilizá-lo como para temperar carnes e saladas

Guaraná em pó

Bacana de usar antes do treino, o guaraná aumenta a disposição e o estado de alerta do corpo. Ajuda ainda a aumentar o metabolismo porque contém cafeína, e para emagrecer ele deve ser consumido de preferência com sucos ou chás de efeito parecido. A quantidade recomendada é de 1 a 2 colheres de chá de pó de guaraná por dia, evitando consumo à noite, para evitar insônia. Crianças, mulheres grávidas e idosos devem evitar.





Receitas

Suchá termogênico

Ingredientes

1 colher (chá) de chá verde (erva seca) | 200ml de água | 1 fatia grossa de abacaxi | Lascas de gengibre | Gelo

Preparo

Primeiro, o chá verde: aqueça a água sem deixá-la ferver (quando aparecerem as bolhas no fundo da panela é o momento de desligar). Acrescente a erva e tampe a panela por 3 a 5 minutos. Já frio, leve pra gelar. Depois, bate tudo no liquidificador. O ideal é não coar para usufruir as fibras do abacaxi e gengibre.

Almôndegas de frango com gengibre

Ingredientes

500 g de peito frango moído | 2 colheres (sopa) de aveia em flocos médios | 2 colheres (sopa) de molho de soja | 1 colher de (sopa) de amido de milho | 2 colheres (sopa) de salsinha fresca picada | 1 colher (sopa) de talo capim santo) | 2 colheres (chá) de gengibre fresco finamente picado | 1 dente de alho picado | Sal e pimenta



Preparo

Em uma tigela, misture o frango com os demais ingredientes e molde esferas de aproximadamente 2 cm. Aqueça bem uma frigideira com um fio grosso de azeite e refogue as almôndegas até ficarem douradas em todos os lados, mais ou menos por cinco minutos. Depois, leve-as ao forno por mais 5 minutos em molho de tomate.