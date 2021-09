Comida Di Buteco anuncia vencedores em Salvador; veja os ganhadores

A 13ª edição do concurso Comida di Buteco em Salvador chegou ao fim nesta quarta-feira (15). Foram 32 estabelecimentos concorrendo ao título, com foco no delivery. Destes, apenas cinco foram contemplados com o prêmio. Conheça os vencedores:

1º Lugar: Força's Bar

Rua Doutor Antônio Carlos, 54 - Capelinha de São Caetano – Salvador (71) 3303-9648

Petisco Mix de raízes: Lombo recheado com queijo e bacon servido com mix de raízes. Acompanha rodela de cebola empanada.

2º Lugar: Recanto do Moura

Rua Rezende de Jesus, 06. São Caetano (71) 9 8826-6611

Petisco De lamber os dedos: Filé mignon suíno marinado com especiarias, servido com purê de batata doce. Acompanha farofa de castanha, geleia de pimenta biquinho e chips de batata doce.

3º Lugar: Xique Xique

Rua Rockefeller, 2A - Barris – Salvador (71) 3343-6098

Petisco Porco arretado: Filé mignon suíno servido com creme de batata roxa com beterraba, acompanhado com molho de tamarindo.

4º Lugar: Boteco do Tomé (1ª participação)

Rua São José de Inema, s/n, São Tomé de Paripe (71) 9 9977-4470

Petisco Inhambará de Lagosta: Bolinho de inhame cozido na palha de bananeira com recheio de lagosta.

5º Lugar: Sushili

Rua Alexandre Gusmão, 50 B - Rio Vermelho – Salvador (71) 3013-2220

Petisco Minha jangada: Pururuca de macarrão ao alho e cebola servido com salmão defumado acompanhado ao molho de raiz forte e gengibre.