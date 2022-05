Comida para mimar mamãe no dia dela

Após um hiato de dois anos, os restaurantes se preparam para receber neste domingo (8) o público de volta para celebrar uma das datas mais importantes do calendário das festas de família: o Dia das Mães. Se, para o público, esta é uma vitória por atravessar esses tempos de incertezas, para os donos de restaurantes o significado é ainda maior. Será um regresso a um dia de correria, casa cheia, filas na porta e, claro, faturamento. Ainda mais depois de terem amargado tantos prejuízos na pandemia.

Filé à parmegiana: um clássico do Bella Napoli

Para atender a essa demanda reprimida, muitos restaurantes criaram estratégias e ações especiais para oferecer ao seu público um atendimento mais eficiente. É o caso do restaurante Bella Napoli, que este ano completará 60 anos sob o comando da mesma família de imigrantes italianos.

Arroz de frutos do mar com chorizo espanhol, do chef Ricardo Silva

O chef Gian Francesco Angelino, que hoje, além de cuidar da gestão da casa, também comanda a cozinha, foi buscar o reforço de sua mãe, Ana Angelino, para ajudá-lo na operação que inclui atendimento no salão, delivery e um serviço de encomenda para retirada na casa. Para este último serviço, o chef criou uma campanha para incentivar as vendas: compras acima de R$ 350 para retirada no local serão acompanhadas de um vinho italiano de cortesia.

Ravioli de lagosta ao molho brisque, da chef Andrea Ribeiro para o Mistura

Mais do que pensar no faturamento, os restaurantes aproveitam a oportunidade para mimar a clientela com menus especiais criados exclusivamente para a data. É o caso do recém-inaugurado Bistrô das Artes, no Carmo.

Polvo grelhado com feijão verde e linguiça do Bistrô das Artes

A chef Karine Poggio, que acabou de voltar da licença-maternidade, vai celebrar seu primeiro Dia das Mães com um cardápio especial que inclui mini abará com molho lambão e uma taça de espumante de boas-vindas para abrir os caminhos para o menu que preparou para as mamães com entrada, sobremesa e prato principal a um custo fixo de R$ 109,90 por pessoa.

Arroz de frutos do mar grelhados do chef Massimo Cremonini

Já o chef Lomanto Oliveira, do Fasano, elaborou um menu especial com opções de entradas, pratos principais e sobremesas e estendeu o serviço para o almoço e o jantar. Quem também teve que se virar nos 30 para manter a qualidade inquestionável do serviço das três marcas que levam sua assinatura foi o chef Fabrício Lemos, que criou pratos especiais para o Orí, o Omí e o Origem.

Filé Mignon Recheado com queijo brie do La Pasta Gialla

“Como sabemos que a demanda nesta data cresce muito, temos que reforçar o time e os cuidados para que possamos manter a qualidade dos nossos serviços”, diz.

Cookies de caneca da chef Lisiane Arouca para o Ori

Diante de tantas opções bacanas na cidade, selecionamos alguns dos bons restaurantes para facilitar a escolha do leitor que planeja reverenciar a mãe fora de casa.

Costela assada por 12 horas com nhoque e fonduta de queijo do Pepo

A lista inclui, além dos restaurantes já citados, o Carvão, do chef Ricardo Silva; o Mistura Contorno, da chef Andrea Ribeiro; o La Pasta Gialla, do chef Sergio Arno; o Pepo Restaurante, do chef Peu Mesquita; e o Cremonini Ristorante, do chef Massimo Cremonini.

Torta mousse de frutas vermelhas do Fasano

E para quem prefere começar o dia mais cedo e celebrar até mais tarde vão aqui duas dicas de brunch de boa qualidade: o do Coffeetown, no Corredor da Vitória, que começa às 8h30 e vai até às 14h; e o do Wish Hotel da Bahia, que tem cardápio variado que inclui entradas, pratos quentes e sobremesas, além de pães, bolos, quiches e tortas, começando às 12h30 até às 15h30.

Brunch do Wish Hotel da Bahia

Mas, atenção: lembrando que esta data costuma atrair muita gente, então, é bom chegar cedo para garantir mesa, já que neste dia os restaurantes não costumam trabalhar com reservas. A todos, um feliz Dia das Mães!

Tapioca suflada de camarão do chef Peu Mesquita

Onde comer:

Bella Napoli – @bellanapolibahia - Alameda das Espatódeas, 491. Caminho das Árvores - Tel. 71 3354 1962 491

Bistrô das Artes, - @bistrodasartescarmo - Rua do Carmo, 8, Santo Antônio

Carvão – @restaurantecarvao - Rua Professor Sabino Silva, 05, Jardim Apipema. Tel. 71 3022 8682

Coffeetown - @coffeetownsalvador – Av. Sete de Setembro, 1755, Corredor da Vitória - Tel 71. 3565 1325

Cremonini Ristoriante - @cremoniniristorante – Rua Alexandre Herculano, 18, Pituba – Tel. 71 99694 2032

Fasano - @fasano – Praça Castro Alves, 05, Centro. Tel. 71 2201-6383

La Pasta Gialla - @lapastagiallassa – Rua São Paulo, 488, Pituba - Tel. 71 98145 0075

Mistura Contorno - @mistura.restaurantes – Ladeira do Gabriel, 334, Largo Dois de Julho - Tel. 71 2132 8277

Ori - @orisalvador – Av. Santa Luzia, 656, Horto Florestal – Tel. 71 98890 8357

Origem - @restauranteorigem – Alamedas das Algarobas, 74, Caminho das Árvores – Tel. 71 99202 4587

Omí - @omirestaurante – Tel. 71 – Rua Chile, 20, Fera Palace Hotel, Centro – Tel. 71 99653 5703

Pepo - @pepo.restaurante – Rua Amazonas, 1111, Pituba – Tel. 99402 2111

Wish Hotel da Bahia – @wishresortes - Av. Sete de Setembro, 1537, Campo Grande - Tel. (71) 3021-6700.