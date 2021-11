Comissão aprova projeto para homenagear Milton Santos no nome de rodoviária

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) aprovou um parecer para que a nova rodoviária de Salvador seja batizada com o nome do geógrafo baiano Milton Santos.

O parecer foi publicado na edição desta quarta-feira (24) do Diário Oficial Legislativo. A rodoviária nova ainda está em fase de obras e ficará próxima ao bairro de Águas Claras, na BR-324.

A sugestão de nome foi feita em projeto do deputado Bira Corôa (PT) e o parecer positivo é do deputado Zé Raimundo (PT).

O documento diz que que o nome do equipamento "pode ser um meio de se preservar, homenagear e difundir" para além da cidade. A escolha do nome de Milton Santos segue o que determina a lei, diz o parecer.

O deputado destaca que "o ideal era que houvesse solicitações e/ou manifestações de organismos e instituições da sociedade reforçando a preposição, além da vontade do legislador". Diz também que o espaço público poderá ter cláusulas contratuais que permitam ao concessionário futuro direito de imagem e uso de símbolos específicos, o que recomenda diálogo para que se chegue a um consenso.

Apesar disso, vota-se favoravelmente à sugestão. Acompanharam o relator os deputados Antonio Henrique Junior (PP), Vitor Bonfim (PL), Luciano Simões Filho (DEM), Euclides Fernandes (PDT) e Paulo Câmara (PSDB).

Milton Santos foi um baiano de Brotas de Macaúbas, localizada no Centro-Sul baiano. Logo cedo, ele foi morar em Salvador e se tornou um dos principais intelectuais brasileiros do século XX, ganhador do Prêmio Vautrin Lud, em 1994, considerado “o Nobel da Geografia”. Uma campanha foi feita esse ano para mudar o nome da Avenida Adhemar de Barros, em Ondina, onde fica o principal campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba), para Avenida Milton Santos, em homenagem ao geógrafo.