Comissão aprova que eventos de igrejas possam receber dinheiro da Lei Rouanet

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (4) um projeto de lei que pede o reconhecimento de música e eventos religiosos como manifestações culturais que podem receber recursos da Lei Rouanet.

De acordo com a Folha, o texto substitui um projeto de 2015, do deputado Jefferson Campos (PSB-SP). O projeto original pedia o reconhecimento da "música gospel como manifestação cultural", no âmbito da Lei Rouanet.

O relator Vavá Martins (Republicanos-PA), em parecer, pediu a substituição da palavra "gospel" por "religiosa".

A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em caráter conclusivo, ou seja, caso aprovada, vai direto para o Senado sem precisar passar pelo plenário da Câmara.