Comissão do Senado aprova novo mandato de procurador-geral para Augusto Aras

Por 21 votos a 6, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou nesta terça-feira (24) a recondução de Augusto Aras para o cargo de procurador-geral da República.

A decisão ainda está sujeita à aprovação no plenário principal do Senado. A votação é secreta e Aras precisa de, pelo menos, 41 votos a seu favor para ser reconduzido.

A primeira indicação de Aras à PGR foi em 2019. Em julho deste ano, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) o indicou para um novo mandato à frente do Ministério Público Federal.

Os indicados precisam passar por uma sabatina e votação no Senado, como consta na Constituição.

A sabatina de Aras durou cerca de seis horas. De acordo com o G1, o procurador afirmou aos senadores que não tem alinhamento com o presidente Bolsonaro, fez críticas indiretas ao antecessor no cargo, o ex-procurador-geral Rodrigo Janot; afirmou não criminalizar a política; criticou vazamentos, a força-tarefa da Lava Jato e também a espetacularização de inquéritos.