Comissão do Vitória altera cronograma das eleições do clube

A Comissão Eleitoral do Vitória, responsável por organizar as eleições do clube, alterou parcialmente o cronograma do processo. A data do pleito continua a mesma, 17 de setembro. O que mudou foi o prazo de publicação das chapas registradas.

Esse prazo terminaria nesta terça-feira (30) e foi adiado para o dia 1º de setembro. Isso ocorreu para estender o tempo de análise da documentação apresentada pelas chapas na segunda-feira (29), que foi o dia de registro das candidaturas. É o parecer da Comissão Eleitoral que validará as candidaturas registradas.

Quatro chapas se inscreveram na disputa mais visada, para assumir a presidência do clube, que hoje tem Fábio Mota no cargo.

Mota, atualmente em um mandato-tampão após a saída de Paulo Carneiro e do vice Luiz Henrique, se inscreveu para concorrer à reeleição. Os outros três são José Guerra, Victor Mendes e Ângelo Alves, conhecido como Ângelo ‘Colecionador’.

Três chapas se inscreveram para concorrer ao Conselho Deliberativo, e o mesmo número para o Conselho Fiscal.

Calendário das eleições do Vitória:

Publicação das chapas registradas 01/09/2022

Impugnações 03/09/2022

Notificação das chapas sobre impugnações 04/09/2022

Defesa das impugnações 06/09/2022

Resolução da C. Eleitoral sobre impugnações 08/09/2022

Sorteio dos números das chapas 08/09/2022

Publicação dos sócios aptos a votar 09/09/2022

Votação e proclamação dos vencedores 17/09/2022

Posse dos eleitos 2ª quinz. dez/22