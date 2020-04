Comitê Solidário da Bahia ajudará instituições sociais durante pandemia

Uma transmissão virtual realizada na tarde desta quarta-feira (8) reuniu artistas, figuras públicas e representantes de movimentos sociais para o lançamento do Comitê Solidário da Bahia. O projeto tem como objetivo gerar políticas públicas durante a pandemia do novo coronavírus para beneficiar instituições sociais, que dependem de doações para manter seu funcionamento durante a fase de isolamento social.

Entre os nomes conhecidos na transmissão, estava o ator e apresentador baiano Jackson Costa que, na companhia da atriz Evelin Buchegger, abriu a live recitando um poema de João Cabral de Melo Neto. Para Jackson, o momento é conturbado, mas a ideia de união visa um futuro melhor: “é como se estivéssemos passando por um túnel escuro para chegar até a luz”, definiu o ator.

Depois do momento artístico, Anne Silva, presidente da Unisol Brasil, a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, apresentou mais sobre os objetivos do Comitê Solidário Bahia. Um documento foi elaborado para apresentar quais ações podem ser tomadas em benefício dessas instituições, formulando políticas que “garantem os direitos humanos, a saúde, a segurança alimentar e nutricional, a assistência social às pessoas vulneráveis, a manutenção dos empregos dos trabalhadores e trabalhadoras”, explica parte do texto.

Milton Barbosa, que é um dos idealizadores do Comitê, acredita que a reunião de artistas e gestores é um “sonho de solidariedade”. “Unidos aqui vamos conseguir plantar uma semente para crescermos e passarmos por esse período de tempestade”, completou um dos idealizadores.

Ao todo, já são quase 80 instituições cadastradas no projeto, que atinge até agora 27 regiões do estado da Bahia.