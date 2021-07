Como adicionar vinho ao seu Dia da Pizza

Se tem algo que une todas as tribos gastronômicas é o “conceito” de pizza. Alguns condenam as bordas recheadas, outros preferem massas mais finas, grossas, de longa fermentação, low carb… Mas a felicidade em comer uma massa gostosa, prática e coberta por absolutamente quaisquer ingredientes; que vai do encontro com amigos à noite intimista vendo filmes, é universal.

Saiba como adcionar vinho ao seu Dia da Pizza (foto: Divulgação)

Justamente por ser uma fonte de criatividade, a pizza permite uma infinidade de harmonizações com vinhos. Para cravar nessa combinação mesmo quando dá a louca no pizzaiolo, seguem algumas dicas:



Para pizzas com charcutarias e presuntos, prefiro tintos de médio corpo com acidez elevada — a qual será amaciada pelo sal e ajudará a “limpar” a gordura do alimento. Tente um Pinot Noir da América do Sul, um Barbera, Bonarda argentino, Sangiovese e Tempranillo com estágio rápido por carvalho. Espumantes elaborados pelo método tradicional ou vinhos rosés mais intensos caem bem. Há quem goste de Jerez nesta combinação.

● Amitié Pinot Noir — R$ 66,50 no site da vinícola

● Cristofoli Rosé de Sangiovese — R$ 84,90 no site da vinícola

Carnes vermelhas como charque e carne de sol, bem como os embutidos, pedem mais taninos e mais acidez. Vá, sim, de Touriga Nacional, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Mas se for uma costela ao molho barbecue, escolha num Primitivo/Zinfandel ou um tinto meio seco. Tem uma pimentinha envolvida? Escolha o vinho menos alcoólico do rolê, pois o álcool potencializa a sensação de ardor das comidas apimentadas. Que tal um Riesling?

● Miolo Seleção Touriga Nacional Tempranillo — R$ 39,46 no site da vinícola

● GO UP Cabernet Sauvignon Reserva — R$ 66,90 no site da vinícola

● Casas Del Bosque Gran Reserva Riesling — R$ 142,50 no Meu Vinho

Pizzas estilo margherita, quatro (ou mais) queijos e até de burrata seguem implorando por acidez, que ajudará com a gordura. Escolha entre os rótulos de Sauvignon Blanc, Vinho Verde, Vermentino, Garganega, Alvarinho/Albariño e Pinot Grigio. Essas mesmas dicas servem para massas vegetarianas, com abobrinha, molho pesto, palmito, rúcula com tomate seco ou berinjela.

● Ameal Bico Amarelo Vinho Verde DOC — A partir de R$ 65 na web

● Pizzato Semillon — A partir de R$ 129,90 na web (para a de 4 queijos)

● Garzón Estate Pinot Grigio de Corte — R$ 106,39 na World Wine

Já as pizzas de camarão harmonizam com um bom rosé de Provence, brancos frescos, espumante rosé brut ou branco brut. Esqueça os tintos aqui, ok?

● Voilà Rosé — R$ 159 no site oficial

● Soave DOC Classico 2018 — R$ 120,21 na Mistral

Sempre que a pizza vem com cogumelos em destaque, aposto num Pinot Noir de regiões com clima mais frio. É que o ingrediente tem bastante umami e esse gosto tende a deixar os vinhos mais amargos, secos e ácidos. Então boa expressão de fruta, baixo a médio nível de taninos e acidez equilibrada são mega necessários no vinho. A uva também desenvolve aromas similares. Não tem Pinot? Vá de Merlot!

● Trapi Del Bueno Hand Made Pinot Noir — R$ 158,56 no VidaVino

● Casa Valduga Origem Merlot — R$ 55,96 no site Famiglia Valduga

Gosta do sabor clássico de frango com catupiry? Os Chardonnays da América do Sul fazem bonito.

● Aurora Pinto Bandeira Chardonnay — A partir de R$ 52 na web

● Partridge Flying Chardonnay 2020 — R$ 42,90 na Wine

● Marques de Casa Concha Chardonnay — A partir de R$ 119 na web

Deixei por último a portuguesa, tão deliciosa quanto difícil. Ela tem muito ovo, pimentão, cebola e até azeitona, ingredientes chatinhos de harmonizar. Eu iria num espumante brut branco ou, se estiver me sentindo selvagem, um Jerez Fino.

● Bardot Brut Branco — R$ 54 no site Wine Com Você

● Xeco Jerez Fino — A partir de R$ 130 na Portus Cale