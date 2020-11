O Verão está batendo na porta e você já pensou que precisa cuidar da pele agora antes de se expor mais ao sol? Para ajudar você a resolver esse problema o programa #Saúde&Bem-Estar desta terça-feira (17) conversa coma esteticista Cristiane Boneta (@cristianeboneta), que é especializada em pele negra. O programa é exibido ao vivo às 18h no Instagram do @correio24horas com apresentação de @jorgegauthier