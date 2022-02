Como emagrecer comendo pão com manteiga? Nutricionista explica; veja video

Pão, manteiga e dieta. Dificilmente você colocaria essas três coisas em uma mesma frase. Mas, segundo a nutricionista Tâmara Ferreira (@tamaraferreiranutri) isso é totalmente possível desde que seja feita de uma forma equilibrada e com boas escolhas. "Você pode comer um pão todo dia sem nenhum problema. Obviamente, que é preciso fazer boas escolhas mesmo dentro desse grupo alimentar. O pão integral, por exemplo, é melhor do ponto de vista metabólico. O pão deve está sempre junto com uma proteína como carne ou frango, por exemplo", explicou a nutricionista nesta terça-feira (1) durante o programa Saúde e Bem-Estar apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier ), no Instagram @correio24horas.



Tâmara destaca que o terror nutricional não ajuda aos pacientes. "Não adianta demonizar nenhum alimento. A diferença está na quantidade do que se come. Até comida saudável em excesso faz mal", destacou lembrando do caso recente do participante do Big Brother Brasil, Arthur Aguiar, que foi repreendido publicamente por sua esposa, Maíra Cardi, por comer pão e batata.

