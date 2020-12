Como fazer a primeira parcela do 13º render? André Menezes



Olá André. Estudar formas e caminhos para fazer nosso dinheiro esticar cada vez mais é um grande desafio diário, isso vale para nossa renda de modo geral, não somente para o 13º salário. Quem nunca parou para analisar como vai conseguir pagar as contas sem ter dinheiro suficiente? ou aquela situação clássica de que o salário entra no dia 5, e desaparece. São ocorrências clássicas de quando não se tem uma boa organização financeira, acontecendo a mesma coisa a cada nova renda que entre, seja o abono de férias, uma premiação, e o 13º salário. Para melhorar essa situação e fazer o dinheiro render mais, o melhor caminho é o planejamento, entender como funciona seu fluxo financeiro mensal, quais as prioridades e ajustar o que for preciso para garantir que a renda mensal seja superior aos gastos, isso fará com que não dependa de renda extra e quando o final do ano, seu 13º vai entrar livre de compromissos e você terá a liberdade de decidir o que irá fazer com ele. Pode comprar um presente especial, fazer uma viagem, incrementar a ceia de Natal e fazer um bom investimento para rentabilizar esse dinheiro e aumentar seu Patrimônio. Com atitudes simples, mas assertivas, é possível ter uma vida equilibrada do ponto de vista financeiro.





Qual a diferença entre o Pix e o DOC/ TED comum? Mário Souza



Olá Mario. O PIX, é um meio de pagamento instantâneo, que está funcionando desde o último dia 16 de novembro e tem como principal característica, realizar pagamentos e transferências bancárias de forma instantânea, com tempo máximo de 10 segundo. Além disso, o PIX inicia com a proposta de realizar essas transações 24 horas por dia, sete dias por semana, sem custo para pessoas físicas que realizem até 30 transações por mês. Os tradicionais TED e DOC, realizam transações com limitação de dia e horário, além de possuir custo para o usuário. As transações realizadas via TED podem ser finalizadas no mesmo dia, com intervalo de minutos dependendo da instituição, mas só podem ser realizadas até as 17h. O DOC, só é creditado na conta do destinatário no próximo dia útil, o que pode representar uma demora considerável se a transação for feita nos dias que antecedem feriados e final de semana. O PIX chega para revolucionar as transações bancárias de transferência e pagamentos, tornando essas operações mais ágeis, baratas e acessíveis, o que deve gerar um maior volume de transações e a inserção no sistema bancário de muitas pessoas que não possuíam conta bancária, ocorrendo uma redução da desbancarização em nosso país.





