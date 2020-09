Como foi o primeiro (e único) dia de retorno às aulas em Brumado

Carteiras vazias no dia de retorno às aulas em Brumado (Foto: Leitor Correio)

Durou apenas um dia o retorno das aulas presenciais em Brumado, no Sudoeste baiano. Se é possível mesmo dizer que as aulas voltaram, já que o dia foi marcado por escolas vazias - a que teve a maior presença recebeu 15 alunos.

Não faltou polêmica: o prefeito Eduardo Vasconcelos, que considera a pandemia da covid-19 um exagero, acusa os professores de terem convencido os pais a boicotarem as aulas por não quererem voltar a trabalhar. Já os professores dizem que a prefeitura tem forçado o retorno às aulas por interesses próprios.

No finalzinho da tarde, o Tribunal de Justiça da Bahia aceitou pedido do Ministério Público e suspendeu as aulas por tempo indeterminado. Esse é mais um capítulo na tentativa de Brumado a retomar as aulas, algo que a prefeitura tenta desde julho, sem sucesso.

Nesse podcast, contamos como foi o dia único de retorno às aulas em Brumado e clareamos a polêmica em torno disso. Conversamos com o prefeito, Eduardo Vasconcelos, pais de alunos e professores.

>> Saiba mais sobre a polêmica da volta às aulas em Brumado

