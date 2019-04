Como funciona o Cadastro Positivo e que mudanças ele vai trazer? Ricardo Ferreira

Olá Ricardo. O cadastro positivo vem com o objetivo de oferecer vantagens financeiras àqueles pagadores que cumprem com seus compromissos no prazo e vivem longe da inadimplência. Atualmente apenas o mau pagador é monitorado, tendo seus dados compartilhados pelas empresas de análise de crédito, reduzindo seu rating, o que faz com que os créditos oferecidos no mercado sejam mais escassos e caros. O cadastro positivo tem a proposta de dar mais visibilidade ao bom pagador, fazendo com que o consumidor que paga suas contas em dia tenha essa informação compartilhada com as empresas que ofertam crédito, assim ele terá uma condição diferenciada caso precise tomar um crédito ou contrair um financiamento. É uma iniciativa boa, mas é preciso ficar atento, principalmente aos riscos de compartilhamento de informações e também, e não menos importante, ao aumento da oferta de crédito para esse tipo de consumidor, para evitar que o bom pagador de hoje se torne o endividado de amanhã.

Mande você também suas dúvidas sobre finanças pessoais para carteiracorreio@redebahia.com.br

Qual a melhor forma de resolver uma dívida com o cartão de crédito sem ficar refém de tantos juros exorbitantes? Anônimo

Olá Anônimo. Os juros cobrados pelo uso do rotativo dos cartões de crédito realmente são bastante elevados, e se não tiver cuidado vai corroer toda sua capacidade de pagamento. Estando em uma condição de dívida com os cartões de crédito a melhor alternativa é se preparar para negociar essa dívida, fazendo um diagnóstico financeiro para entender melhor seu orçamento e identificar quanto da sua renda consegue direcionar para o pagamento dessa dívida. Feito isso, procure a instituição financeira e ofereça uma proposta dentro de suas condições, de forma simples e transparente. Provavelmente não conseguirá de primeira, mas o segredo é persistência e paciência para que consiga uma negociação que esteja coerente com seu orçamento. Aconteça o que for, não aceite proposta que não esteja coerente com sua capacidade de pagamento, se o fizer, estará contraindo um outro problema para o futuro.

Tenho pesquisado bastante sobre os fundos de investimento. A partir de quanto é possível investir e como começar? Ricardo Almeida

Olá Ricardo. Existem muitas opções de fundos de investimentos disponíveis no mercado, para todos os gostos, como os chamados Fundos DIs, que têm liquidez diária, mas apresentam um nível de remuneração muito baixo e em alguns casos com taxa de administração alta. É possível encontrar fundos de renda fixa de longo prazo, esses com uma rentabilidade um pouco melhor, mas nada muito atrativo. Além desses, uma outra categoria de fundos são os Multimercados, que concentram parte do seu lastro em papeis de renda variável, o que vai dar mais volatilidade ao fundo, mas em contrapartida oferece melhor retorno ao investidor. É possível investir nesses diversos tipos de fundos iniciando com valores pequenos, tem opções, por exemplo, a partir de R$ 500,00. É claro que à medida em que os volumes de aportes forem aumentando, melhora a possibilidade de contratar um outro papel com rentabilidade melhor. Existem fundos com esse valor mínimo de entrada rendendo um pouco mais que o CDI e com taxa de administração de 0,4%, o que é muito bom. Analise direitinho o seu perfil, recurso disponível e prazo do investimento, e escolha o fundo que se adeque melhor aos seus projetos.

