'Como indivíduo, eu reconheço a vitória de Biden', diz Mourão

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse nesta sexta-feira (13) que reconhece a vitória de Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos. O democrata disputou o pleito com Donald Trump.

“Como indivíduo, eu reconheço [a vitória], mas temos que olhar que eu não respondo pelo governo. Como individuo, eu julgo que a vitória do Joe Biden está cada vez mais sendo irreversível”, afirmou Mourão em entrevista à Rádio Gaúcha.

Mourão falou ainda sobre o fato do presidente Jair Bolsonaro ser um dos poucos líderes mundiais de países democráticos que ainda não parabenizaram Biden pela vitória.

“Brevemente acho que vai acontecer isso [reconhecimento da vitória]. E acho que não há uma tensão entre as duas nações, é mais um fogo de palha”, completou, ao minimizar a polêmica de Bolsonaro, que disse que quando faltasse saliva usaria pólvora contra os EUA. O discurso foi apenas uma “força de expressão”, segundo o vice.

Nesta sexta-feira, a China enviou seus cumprimentos a Biden por meio do porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do país, Wang Wenbin. “Respeitamos a eleição do povo americano”, disse. “Felicitamos o senhor Biden e à senhora Kama Harris”, complementou, sem informar o porquê de ter demorado para parabenizar Biden.