Como renegociar o cartão sem comprometer o score do Cadastro Positivo?

Qual a melhor forma de renegociar uma fatura do cartão de crédito, sem que isso comprometa meu score no cadastro positivo? Alessandro Neves

Olá Alessandro. Se possuiu uma fatura do cartão de crédito em atraso, com necessidade de negociação, isso só basta para impactar no seu cadastro positivo. O fato de buscar um acordo para pagamento irá a médio prazo ajudar no seu score, pois à medida que for pagando as parcelas, de preferência sem atraso, o seu perfil como bom pagador vai melhorando, gradualmente, seu padrão de qualidade vai evoluindo. Contudo, é fundamental ter a consciência de que as variáveis que interferem no cadastro positivo não são apenas as dívidas, mas a forma como se comporta com seus compromissos financeiros. Isso vale para os gastos mais simples, como a conta de luz, a fatura do cartão, dentre outras, manter a rotina de pontualidade no pagamento é fator preponderante para um bom padrão de score.





Há algum tipo de limite quanto a taxa que os bancos podem cobrar para postergar a dívida na pandemia? Marcela Oliveira

Olá Marcela. A possibilidade de prorrogação do pagamento de parcelas de dívidas pelo prazo de 60 dias, contraídas nos principais Bancos em operação no Brasil, foi uma medida instituída pela Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, e seus Bancos, a fim de contribuir para o equilíbrio econômico nesse momento de crise. Mas essa medida tem uma contrapartida, que é o pagamento dos juros pelo período da prorrogação, e em alguns casos o impacto nas parcelas futuras é muito relevante. Como se trata de uma medida específica, não há um regramento governamental. Porém, as instituições não podem praticar juros abusivos, sob pena de cometer crime contra o consumidor podendo ser acionada judicialmente e sofrer as sanções legais. O Banco Central do Brasil mantém em sua plataforma os padrões de juros que devem ser praticados, detalhados por instituição e por tipo de crédito, o que ajuda muito na hora de avaliar se está sendo lesado.





