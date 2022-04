Como transformar seu lazer em um negócio lucrativo

O que começou como um hobby, hoje é uma fonte de renda para Beatriz Silva, de 21 anos. Há três anos ela ganhou da mãe uma maleta de maquiagem e começou a testar os produtos em si mesma. Sem muita habilidade, ela passou a assistir tutoriais e postar em sua rede social o resultado das maquiagens.

O que ela não esperava, é que outras pessoas demonstrariam interesse no serviço dela como maquiadora. “Ganhei a maleta da minha mãe porque disse que queria aprender a me maquiar, então fui me maquiando e, no carnaval de 2019, apareceu um monte de gente para eu maquiar, porque viram as fotos e os desafios que eu postava no meu perfil de uma rede social”, relembra Beatriz.

Hoje ela é dona do Studio Beatriz Silva (@studio.beatrizsilva). Antes de abrir o seu negócio, ela cobrava R$ 45,00 por maquiagem, agora o serviço custa a partir de R$ 120,00. “No começo eu usava a base das pessoas, depois comecei a fazer cursos on-line e presenciais. Mais pessoas me procuraram e foi daí que eu tive uma renda maior”, conta a empreendedora.

Assim como Beatriz, outras pessoas iniciaram negócios a partir de um hobby que passaram a ser vistos como uma oportunidade de empreender, impulsionados por elogios, pedidos ou encomendas. Mas como saber que aquilo que é feito por diversão também já pode ser produzido para gerar renda?

Para a artista visual Yohanna Marie, de 32 anos, a confirmação foi dada pela pandemia de covid-19. Ela é vegana e apaixonada por doces, por isso, testava diferentes receitas para comer em casa, mas nunca imaginou que aquilo poderia ser um negócio até que as galerias e teatros foram obrigados a fechar as portas. “Era uma coisa bem caseira, eu fazia mais doces, mas também tortas e salgados. Eu gostava, então fazia para comer e algumas pessoas comentavam. Na pandemia eu comecei a vender em Feira de Santana, na casa da minha mãe e foi dando certo”, diz.

O começou sem pretensão, como uma renda extra, se transformou na cozinha vegana Coco Castanha (@cococastanha). Yohana conseguiu expandir o negócio e, em Salvador, começou uma sociedade com Renata Faria, para ampliar o faturamento. “Vim para Salvador, fiz o investimento de alugar um espaço e fiquei operando com delivery e retirada da porta, hoje estamos em uma casa nova, com uma cozinha bem maior e mais equipada. Também fazemos eventos, montando nossa cozinha no local”.

Potencial

O analista de gestão estratégica do Sebrae Bahia Anderson Teixeira explica que esses são exemplos de empreendedores por oportunidade - que identificam um potencial de negócio a partir de percepções externas. “Esses por oportunidade têm seus hobbies e são os amigos ou alguém do meio externo a eles que começam a perceber e a destacar as características de que dá para investir no talento para transformar em negócio”.

De acordo com ele, todo hobby pode virar uma fonte de renda, mas antes é interessante pensá-lo como uma renda extra para, assim, garantir que ele se transforme no negócio principal do empreendedor.





SAIBA MAIS



Como saber se um hobby é promissor?

Todo hobby pode virar uma fonte de renda, mas primeiro ele precisa ser uma renda extra, para garantir que o empreendedor não vai quebrar logo, já que o negócio não foi planejado, alguém o alertou primeiro.

O que fazer quando um hobby é promissor?

Quando surgir essa oportunidade, a pessoa precisa identificar se aquilo vai acrescentar algo para alguém, se há uma demanda no mercado, não se deve começar apenas por necessidade própria.

Como não quebrar?

O planejamento é a parte principal, precisa planejar o tempo que vai se dedicar aquele negócio, os gastos e o que vai ter para investir.

Como planejar os gastos?

Separando a renda doméstica da renda do negócio. E se o hobby está virando uma fonte de renda, você tem que ser profissional e saber precificar seu produto, aquele amigo ou vizinho tem que ser visto como um consumidor, não como alguém que tem que ter desconto.

Como fazer o produto ser mais conhecido?

Depois de planejar, precificar e negociar igualmente com todos os clientes, tem que saber divulgar. A rede social é o principal lugar hoje, tem que publicar estrategicamente e com boas fotos e textos.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo